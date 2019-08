Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/kkv/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:30","title":"Legyél szép a NER-nek, hadd gazdagodjon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly anyagi terhet jelenthet. A „kirepülés” izgalmas, kihívásokkal teli életszakaszához adunk most praktikus, pénztárcasimogató tanácsokat – az előrelátó pénzügyi tervezéstől az apró gazdálkodási trükkökig. ","shortLead":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly...","id":"20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358417c6-49c6-4eda-b654-b88726a11465","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:30","title":"A gyerekeinknek is jobb lenne, ha mi szülők nem állnánk ilyen csehül pénzügyi tudatosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új fegyvertípusok kifejlesztését végig kell vinni, mert az lesz a legjobb megemlékezés a múlt héten életüket vesztő nukleáris szakemberekről – közölte a Roszatom vezérigazgatója hétfőn, azt követően, hogy eltemették az orosz állami atomenergetikai konszern öt munkatársát, aki egy fegyverkísérlet során vesztette életét.","shortLead":"Az új fegyvertípusok kifejlesztését végig kell vinni, mert az lesz a legjobb megemlékezés a múlt héten életüket vesztő...","id":"20190812_roszatom_sugarzas_robbanas_robotrepulogep_nuklearis_hajtomu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ad995-2ea4-49c4-b604-540542c68844","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_roszatom_sugarzas_robbanas_robotrepulogep_nuklearis_hajtomu","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:03","title":"A sugárzásos baleset után sem áll le a Roszatom, folytatják a kísérletezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány megvétózta a 2050-es uniós klímacélt, ezeket ráadásul akkor sem adták ki, mikor Szél Bernadett közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A történet most új epizóddal bővült: a független képviselő beperelte őket.","shortLead":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány...","id":"20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104f93e-3313-4831-8070-e2a30769ecc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:03","title":"Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, mi alapján vétózták meg az uniós klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","shortLead":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","id":"20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd558-cecb-4172-bffc-8d0191397820","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:42","title":"Thürmer Gyula elindul Tarlós ellen a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","shortLead":"A mogyoróallergiás fiú a nála lévő allergia-injekciót a lány a combjába szúrta.","id":"20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b0ee1d-3b5a-4036-a5ff-242fe98c57a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10346a2f-b5e2-40da-a479-e7c445461cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Lodarazs_csipett_meg_egy_lanyt_a_Balatonnal_arra_kirandulo_fiu_mentette_meg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:36","title":"Lódarázs csípett meg egy lányt a Balatonnál, arra kiránduló fiú mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","shortLead":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","id":"201932_kritikatlanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025283d1-d0af-413f-af9f-7fb0275b0903","keywords":null,"link":"/velemeny/201932_kritikatlanul","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:00","title":"Hont András: Kritikátlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]