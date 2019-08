Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf345a5c-9762-46e7-a609-888eacfac33f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chromebook Windowszal szembeni fölényét bizonygató Google-hirdetés járta be a netet. Az egyik online magazin arra volt kíváncsi, jogosak-e a Google érvei.","shortLead":"A Chromebook Windowszal szembeni fölényét bizonygató Google-hirdetés járta be a netet. Az egyik online magazin arra...","id":"20190830_chromebook_vs_windows_notebook_best_buy_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf345a5c-9762-46e7-a609-888eacfac33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991a646-7878-49c8-bd1c-b5d8f01d4112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_chromebook_vs_windows_notebook_best_buy_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:03","title":"A boltban kérdezték, az eladó válaszolt: jobbak a Chromebookok, mint a windowsos notebookok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","shortLead":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","id":"20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba045030-be21-4567-b6a4-5068bfe5df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:15","title":"Tarlós leállította a tabáni fakivágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","shortLead":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","id":"20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6da6974-18f5-4e59-8b7b-0b32ae9e723b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:20","title":"Trump lemondta lengyelországi útját a Floridát fenyegető hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem magát az aranytömböt hamisítják, mert azzal nagyon gyorsan le lehetne bukni, hanem a logót. A négy nagy svájci finomító logója önmagában is aranyat ér, mert ezt látva az ellenőrző hatóságok nem érdeklődnek: honnan is érkezett a nemesfém, amelynek ára jó magasan van azóta, hogy megsűrűsödtek a felhők a globális gazdaság fölött.","shortLead":"Nem magát az aranytömböt hamisítják, mert azzal nagyon gyorsan le lehetne bukni, hanem a logót. A négy nagy svájci...","id":"20190830_A_kereskedelmi_haboruban_is_fontos_fegyver_a_hamis_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b49f25-99e1-4858-80d1-2da0ddf8169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_A_kereskedelmi_haboruban_is_fontos_fegyver_a_hamis_arany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:42","title":"A kereskedelmi háborúban is fontos fegyver a hamis arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál a francia-brit határon – jelentette be pénteken Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter két hónappal a brit EU-tagság megszűnésének október 31-én esedékes határideje és a határellenőrzés visszaállítása előtt.","shortLead":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál...","id":"20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f1209-d5db-4946-b8b5-3ee05737d5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:43","title":"Kipróbálják Calais-nál, mekkora káoszt okoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","shortLead":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","id":"20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b373d16-c6ab-40fe-b68e-adfb84137486","keywords":null,"link":"/sport/20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:30","title":"Belehalt borzalmas balesetébe az F2-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","shortLead":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","id":"20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f79733-82ce-4e7f-8cbc-4752c0d69977","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:40","title":"Állami kitüntetést kapott az MSZP-től a Fideszhez átállt pesterzsébeti polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]