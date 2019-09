Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész. Legkevesebb 4,5 milliárd dollár tűnt el az állami fejlesztési alapból, melyből a Wall Street farkasa című filmet is forgatták.","shortLead":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész...","id":"20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686fd49-7366-4e1d-9e4f-5cb24f589c37","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:30","title":"Ilyen egy 1350 milliárd forintos csalás utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","shortLead":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","id":"20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19a4b98-ede7-4c34-8323-64894f81f536","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:48","title":"Alig egyeztek meg az olasz kormányról, máris feltételeket szabott az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre a meglepő következtetésre jutottak a Manchesteri Metropolitan Egyetem és a hollandiai Leideni Biológiai Intézet kutatói, akik az ember keltette zaj hatásait vizsgálták repülőterek térségében élő madarakon.","shortLead":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre...","id":"20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b94029-4e24-47d2-a49c-8e00c47a276f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:03","title":"Megsüketülnek a repülőterek mellett élő madarak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós gázolta el.

","shortLead":"Autós gázolta el.

","id":"20190831_halalos_baleset_zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079a524-27b7-4311-9c40-d719201bdc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_halalos_baleset_zuglo","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:59","title":"Gyerek vesztette életét egy zuglói balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","shortLead":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","id":"20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c71024-6d06-4cbb-b734-ddfc5fd3d39a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:12","title":"Facebookon üzengettek egymásnak a ráckevei lövöldözés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat a klub. Már ahhoz is furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne kerüljön veszélybe az indulás, de most hátradőlhetnek.","shortLead":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat...","id":"20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4fa4f-b5ef-4c87-87fe-8c4d7a880722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:30","title":"Honnan lett pénze a Ferencvárosnak az Európa Ligára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki párt által támogatott budapesti főpolgármester-jelölt. A korábban kerületi polgármesterként tevékenykedő Imamoglu a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, győzelmének egyik fő oka az volt, hogy működött az általa indított szeretetkampány.","shortLead":"Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki...","id":"20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc501a3-80cf-4d43-a08c-f298fc73fda4","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:10","title":"Az ellenzéki isztambuli főpolgármester szerint Budapesten is működne a szeretetkampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","shortLead":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","id":"20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46d05f-7f4b-4594-b495-7da5441d68b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:16","title":"„Hű, de hülyék vagytok!” – üzente Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]