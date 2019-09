Behívták a köztévébe a Tarlós kihívójának jelentkező postást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert még keresnek.","shortLead":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert...","id":"20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a0597-debc-403f-8ed9-5993734e9999","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:59","title":"25 holttestet találtak meg a kirándulóhajón kiütött tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le, így legalább utódja el tud majd helyezkedni.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le...","id":"20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1785f-f2d3-4a3b-8a67-0ed33c79828e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:11","title":"A helyettes államtitkár szerint a pedagógushiány miatt legalább el tudnak helyezkedni a friss diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google. A felhasználók aligha fogják kitörő örömmel fogadni az újítást.","shortLead":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google...","id":"20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dddc97-5b84-46b0-8109-6bbcd6268892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:03","title":"Változás jön a Google Play áruházba, sokaknál lehúzhatja a mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","shortLead":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","id":"20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60540472-659b-4e73-887f-5409118bbe0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:28","title":"Sokkal kevesebben vennének használt lakást Budapesten, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","shortLead":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","id":"20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dcc1c5-509f-4597-b63f-f6eb5bf71d29","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:31","title":"Látta már a salgótarjáni medúzákat? Most kettőt is lefotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","shortLead":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","id":"20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b52c9-e26c-4861-9f94-7715569e40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:08","title":"A félig japán fideszes jelölt kitiltaná a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]