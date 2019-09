Újabb, az LMP-ből frissen kilépett politikus sorolt be a Fideszhez

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n...","id":"20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af13701-e0ff-43ab-8a1b-b29e8f4559cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:00","title":"Menekülés a semmibe – Elefánt-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezdeményezéshez az összes ellenzéki frakció csatlakozott.","shortLead":"A kezdeményezéshez az összes ellenzéki frakció csatlakozott.","id":"20190902_Microsoftugy_az_MSZP_parlamenti_vizsgalobizottsagot_allitana_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec4186-4054-4e65-9035-652a93934ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Microsoftugy_az_MSZP_parlamenti_vizsgalobizottsagot_allitana_fel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:00","title":"Microsoft-ügy: az MSZP parlamenti vizsgálóbizottságot állítana fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c07c6e4-133f-4b5b-a794-23e3fc6961a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A komptársaság közleménye szerint szolidaritásból cselekedtek, amikor meglátták a bajbajutott embereket. ","shortLead":"A komptársaság közleménye szerint szolidaritásból cselekedtek, amikor meglátták a bajbajutott embereket. ","id":"20190902_Komp_mentette_ki_a_tengerbol_a_hanykolodo_menekulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c07c6e4-133f-4b5b-a794-23e3fc6961a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c586d-3ae6-4fd9-bb9b-aee3354a59d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Komp_mentette_ki_a_tengerbol_a_hanykolodo_menekulteket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 22:11","title":"Komp vitte a partra a tengerben hánykolódó menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai őslakos kultúra elemeit.","shortLead":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai...","id":"20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38bcacc-5188-48ef-9a01-470bee139df9","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:38","title":"Törölte a Dior a Johnny Depp főszereplésével készült reklámját, mert sokak szerint rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","shortLead":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","id":"20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186aa11-da7c-4350-bf83-3c051658c27c","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:56","title":"Lázban ég Berlin: óriáspanda-ikrek születtek az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készpénzt, mobiltelefont és egy autó kulcsát is elvitték.","shortLead":"Készpénzt, mobiltelefont és egy autó kulcsát is elvitték.","id":"20190901_Besurrano_tolvajok_loptak_egy_lakasbol_mig_a_lakok_aludtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fa2f14-3380-4e52-b66b-b77472b9fe0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Besurrano_tolvajok_loptak_egy_lakasbol_mig_a_lakok_aludtak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:47","title":"Autókulcsot nyomogató társuk buktatta le a józsefvárosi besurranókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","shortLead":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","id":"20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b61a9d4-3268-4a85-ac2f-bde7692a6770","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:55","title":"Öt halálos áldozata van már a Dorian hurrikánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]