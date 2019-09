Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0170a2a6-5228-4069-a026-c782f9938aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatmillió forintos autót foglaltak le a magyar rendőrök a csanádpalotai átkelőnél.","shortLead":"Hatmillió forintos autót foglaltak le a magyar rendőrök a csanádpalotai átkelőnél.","id":"20190903_Hamis_volt_az_alvazszama_es_a_papirjai_is_a_Jaguarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0170a2a6-5228-4069-a026-c782f9938aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51ad2e-142c-4825-b7f4-b11657778e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Hamis_volt_az_alvazszama_es_a_papirjai_is_a_Jaguarnak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:23","title":"Átdolgozott alvázszámú Jaguar akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39114f3b-01ca-4085-ad16-fb6ec10bcb84","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Sok szempontból háttérbe vannak szorítva a nők, de több síkon élnek, éreznek, szenvednek, gondolkodnak, mint férfiak – állítja az elmúlt húsz év legsikeresebb francia musicaljének, a Rómeó és Júliának szerzője, Gérard Presgurvic. 