[{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban ez megváltozhat, olcsó Nokia márkás 5G telefon érkezhet.","shortLead":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban...","id":"20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed34535-c1f0-4776-82a5-8d1cc0e28436","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Olcsóbb 5G-s telefont ígér a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","shortLead":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","id":"20190902_Belyeget_kapott_Susu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173206d2-0f46-4412-8c54-c7fc3e13cecc","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Belyeget_kapott_Susu","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:04","title":"Bélyeget kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","shortLead":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","id":"20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b61a9d4-3268-4a85-ac2f-bde7692a6770","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:55","title":"Öt halálos áldozata van már a Dorian hurrikánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános kutatások alapján, hogy Tarlós népszerűsége elolvadhatott a Fideszéhez képest. ","shortLead":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános...","id":"20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4229b8f-35d2-47fd-a958-df7f2e63980c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Tarlós és a Fidesz 53 százalékon áll kormányközeli kutatócégek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2d6607-8fb3-4ab1-ba93-c290fc5d3a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ifjúsági társszervezete szerint cirkusszá válna Budapest, ha Karácsony, Puzsér vagy Berki vezetné.","shortLead":"A Fidesz ifjúsági társszervezete szerint cirkusszá válna Budapest, ha Karácsony, Puzsér vagy Berki vezetné.","id":"20190903_Plakatkampanyban_szapulja_Tarlos_ellenfeleit_a_Fidelitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2d6607-8fb3-4ab1-ba93-c290fc5d3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebae113-5fb9-484f-84f5-73ad20a2f2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Plakatkampanyban_szapulja_Tarlos_ellenfeleit_a_Fidelitas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:13","title":"Plakátkampányban szapulja Tarlós ellenfeleit a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","shortLead":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","id":"20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f7230c-4e1c-4cc5-91ed-95dc01023bd9","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:44","title":"Megbontotta a háztetőt egy leszálló repülőgép Rákoshegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","shortLead":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","id":"20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ed582a-08a9-4166-8d0a-375003987a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:06","title":"Először csökkent az elektromos autók eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]