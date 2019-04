Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes olimpikon, aki már 40 éves, de fontolgatja, hogy akár 2023-ban is elindulhat a budapesti vb-n.\r

","shortLead":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes...","id":"20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fca95c-92e6-4fe4-a7c1-313ffacf64c6","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","timestamp":"2019. április. 10. 20:53","title":"Kővágó Zoltán diszkoszvető az edzőkről: A leghülyébbek maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések, bürokratizmus és önzés miatt.\r

","shortLead":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések...","id":"20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6649aa44-9015-41aa-9683-27877e561706","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","timestamp":"2019. április. 10. 15:04","title":"\"Ki kell gyomlálni\" – Kim Dzsong Un szétcsapott a pártelit közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó, biztosan sok hasonló képződménnyel volt dolguk történelmük során.","shortLead":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó...","id":"20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808a09ac-c7b7-4511-a54e-a4050b3104b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 12. 10:08","title":"Találó nevet kapott a fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4e5853-da7f-44fe-bbaa-aedf46427008","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi terepjárónak mit ki nem kell bírnia?","shortLead":"Egy városi terepjárónak mit ki nem kell bírnia?","id":"20190412_Ez_a_foto_nem_egy_filmbol_van_Majdnem_sikerult_lezuhanni_a_parkolohazrol_egy_autoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4e5853-da7f-44fe-bbaa-aedf46427008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2849a-05a8-4f6c-a985-19e858976574","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Ez_a_foto_nem_egy_filmbol_van_Majdnem_sikerult_lezuhanni_a_parkolohazrol_egy_autoval","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Ez a fotó nem egy filmből van. Majdnem sikerült lezuhanni a parkolóházról egy autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta az Egyesület Arab Emirátusok vezetését, ezért 2018-ban tíz évre ítélték.\r

","shortLead":"Bírálta az Egyesület Arab Emirátusok vezetését, ezért 2018-ban tíz évre ítélték.\r

","id":"20190410_Ket_ev_maganzarka_utan_ehsegsztrajkol_az_emirsegi_blogger_a_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef23d88d-51cd-4d8d-9ec1-abb7963c0cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Ket_ev_maganzarka_utan_ehsegsztrajkol_az_emirsegi_blogger_a_bortonben","timestamp":"2019. április. 10. 21:33","title":"Két év magánzárka után éhségsztrájkol az emirségi blogger a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze az egyes medencék vízfelületét.","shortLead":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze...","id":"20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274ada6-b8e4-4fd4-a490-4dd176d5ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","timestamp":"2019. április. 10. 18:27","title":"Fotók érkeztek a szupermenő nagyerdei strandfürdő építéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb költségvetést és jobb fizetéseket ígértek, ugyanakkor lehetőleg nyereséges, de minimum kiegyensúlyozott gazdálkodást akarnak látni a jövőben.","shortLead":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb...","id":"20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1a51da-e3dc-401d-9d03-8fc16235cccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","timestamp":"2019. április. 11. 12:20","title":"A Kispest szép születésnapi ajándék az új tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","shortLead":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","id":"20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582cfb9e-c8f4-4b43-86fb-febe2b0424d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","timestamp":"2019. április. 11. 10:49","title":"Szikszai Rémusz ismét külföldre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]