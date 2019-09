Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","shortLead":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","id":"20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39f00-e2ad-4cf7-ad60-686ab770f316","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:53","title":"Gigantikus mennyiségű metamfetamint foglaltak le Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","id":"20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a1b43a-e051-4884-9898-1fbd384186c7","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:05","title":"Focistaként folytatja a férfiassága miatt támadott dél-afrikai futónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9758f69-cb71-4f6f-af75-abc5463c1f61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy patinás bajor luxusszedán azoknak, akik esetleg talán még a V12-es motorok finomságával sem teljesen elégedettek.","shortLead":"Egy patinás bajor luxusszedán azoknak, akik esetleg talán még a V12-es motorok finomságával sem teljesen elégedettek.","id":"20190905_unikum_latta_mar_a_v16os_motorral_szerelt_7es_bmwt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9758f69-cb71-4f6f-af75-abc5463c1f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a763efe8-9c4c-4e5e-a387-583ddaa59680","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_unikum_latta_mar_a_v16os_motorral_szerelt_7es_bmwt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:13","title":"Unikum: Látta már a V16-os motorral szerelt 7-es BMW-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","shortLead":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","id":"20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dac7c-6c02-4d92-a7f1-e1bd9c000b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:25","title":"Hatalmas lángokkal égett egy raktár Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","shortLead":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","id":"20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1d16b-64b4-42ed-b8fa-00f8e18a4624","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:23","title":"Gyakran küzdenek mentális betegséggel a természeti katasztrófát átélt áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","shortLead":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","id":"20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a4c8f5-8923-4282-acf8-acae6f38542f","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:12","title":"Megfilmesítik Václav Havel ellenzéki éveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","shortLead":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","id":"20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b20dda-26e2-47c0-bebb-4e6797fa14af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:21","title":"Kevés menőbb kétkerekű létezik, mint a VW Bogár bicikli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]