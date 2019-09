Rossz állapotban van a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola épület. A fűtés nem mindig üzemel, hullik a vakolat, a mosdó pedig több kívánnivalót is hagy maga mögött, írja az Index. A portálnak az egyik szülő név nélküli azt nyilatkozta, hogy a probléma egyre nagyobb indulatokat generál a szülők és az oktatók körében is, azért is, mert évek óta nem rendezik a helyzetet. 2011-ben például egy kisgyermekre hullott a vakolat, neki a szaruhártyája meg is sérült.

Az étkező plafonjáról is hullik a vakolat, az Index forrásai szerint előfordult, hogy a gyerekek ebédjébe is belepottyant. A szülők az elmúlt években többször is maguk verték le a vakolatot, hogy megelőzzék a bajt, de az is kiderült, hogy 2017-ben plédeket és hősugárzókat kellett bevinniük, mivel két hétig nem volt fűtés az iskolában. A szülők arról is beszámoltak, hogy a WC-k és a mosdók is borzalmas állapotban vannak, folyamatosan eldugulnak, az elhárítást is maguk végezték. Csak eseti kezelést tudtak végezni, a probléma továbbra is fennáll, sőt, volt olyan, hogy két-három napig nem volt víz az iskolában. Az udvar közepén egy felsővezeték is leszakadt, a lépcsők balesetveszélyesek, mert a kopás miatt nagyon csúsznak, de az osztálytermeket is a szülőknek kell rendben tartaniuk.

Parkettát csiszolnak, lakkoznak, ablakokat mázolnak vagy függönyt mosnak.

A témában tartott első szülői munkaközösségi ülésen nem jelent meg senki az önkormányzattól és a tankerülettől, a másodikon már igen. Ott a szülők ígéretet kaptak a tankerülettől, hogy szakhatósági vizsgálatokat csinálnak majd, felmérik, hogy mennyire veszélyes az iskola épületének állapota. A szakértői vélemények szerint az épület nem balesetveszélyes, igaz, a felmérés csak a homlokzat állapotára vonatkozott.

Az Index megkereste a Kecskeméti Tankerületi Központot, arról érdeklődtek, hogy egyáltalán szükségesnek gondolják-e az iskola teljes körű felújítását, valamint, hogy a nemrég elkészült szakvéleményt ki készítette. Arról is kérdeztek, hogy ha nem balesetveszélyes az épület állapota, akkor miért maradt elkerítve az épület homlokzata előtti rész. A következő választ kapták: