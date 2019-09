Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe.

Mint arról beszámoltunk, 240 ezer forint péntbüntetésre ítélte a Veszprémi Járásbíróság első fokon a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét, akit azzal vádolnak, hogy ő nyúlt bele a Fejér Megyei Hírlapban 2016. december 24-én megjelent Orbán-interjúba, amelybe olyan mondatok kerültek bele, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem "a kórházi hullák száma is emelkedik", "Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket", és hogy "minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez".

A botrány kirobbanása után pár nappal öt embert küldtek el a laptól, őket hibáztatták az interjú meghamisításáért, a szekesztő ellen pedig "információs adat megsértésének bűntette" miatt indult eljárás, ebben mondták ki most bűnösnek.

A szerkesztő, Földesi Gábor végig tagadta bűnösségét az eljárás során, majd eljuttatott szerkesztőségünkbe egy közleményt, amelyben azt írta, "kirakatperbe" került, és hogy az álláspontja szerint csak "kellett egy belső balek".

Földesit sikerült telefonon is elérnünk, azt állítja, nem ő piszkált bele az interjúba, és bár nem tudja biztosan állítani, hogy kívülről nyúltak bele az interjúba, szerinte ezt a nyomozás során nem is vizsgálták. Mint mondta, ugyan a bíróság arra hivatkozott, hogy külső beavatkozásnak nincs nyoma, valójában nem is kerestek erre utaló nyomokat, ugyanis elmondása szerint

a vizsgálatot végző szakértő arra nem kapott utasítást, hogy rosszindulatú beavatkozásra utaló nyomokat keressen.

A szerkesztő azt állítja, azt sikerült egyedül megállapítani, hogy az ő gépének köze volt az interjú meghekkeléséhez, az pedig az ő felelőssége, hogy a gépével mi történik.

Azt is elmondta, hogy a vizsgálatok során főleg a módosítások időpontjait vizsgálták, de több százezer fájl is törlődött a laptopjáról, és a vizsgálatok erre sem adtak megfelelő magyarázatot.

Közölte, a tesztelést elvégző szakértők is arra jutottak, hogy lehetetlen a módosítás elvégzésének 4 perces intervallumában észrevétlenül kivitelezni a 13 módosítást, ráadásul ezeknek nincsen digitális nyoma sem a lefoglalt gépen. A laptopról eltűnt, majd később a szakértő által visszaállított, és a vádirat alapját képező fontos fájlok keletkezési dátuma pedig egyébként az ominózus cikk tekintetében 11 hónappal korábbi időbélyegzőt tartalmaz, mint maga a hamisítás napja.

A Magyar Hang tudósítása szerint a férfi a bíróság előtt azzal védekezett, nem ült a helyén, a számítógéphez bárki odaülhetett és beléphetett, míg ő más ügyeket intézett az épületben. A szerkesztőségben ugyanis mindenki ugyanazt a jelszót használta. A bíróság szerint ugyanakkor rajta kívül más nem férhetett a számítógéphez, de a szakértők sem találtak erre utaló nyomokat. A cikk szerint a szakértő arra jutott, hogy megpróbálták megsemmisíteni a meghamisítás nyomait tartalmazó fájlokat, az interjú megjelenése után nagy számban töröltek fájlokat a gépről. Utóbbit a bíróság előtt a férfi sem tagadta, azt állította, azok személyes adatok voltak.

Földesi azt mondta, a védőjével fellebbeznek, bár a 240 ezres bírság még az egyik legenyhébb büntetésnek számít az ilyen bűntetteknél. Az ügyész egyébként szintén fellebbezett, súlyosításért.