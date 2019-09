Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné – válaszolta Tordai Bence írásbeli kérdésére Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné...","id":"20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b908ba-71cc-4875-8662-f3a203786fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:55","title":"Megszólalt az agrárminiszter a Pilisben újranyitni tervezett bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","shortLead":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","id":"20190910_elefant_felboritott_furgon_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c47386-6531-4359-b540-c87c939a8420","keywords":null,"link":"/elet/20190910_elefant_felboritott_furgon_india","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:39","title":"Ilyen könnyedén borít fel egy furgont egy morcos elefánt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c528562f-7de6-4b70-92bc-89c40674ee89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mitől robbant fel, elképzelhető, hogy műszaki hibás volt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mitől robbant fel, elképzelhető, hogy műszaki hibás volt. ","id":"20190909_Felrobbant_egy_olajsuto_egy_nemet_fozofesztivalon_egy_no_belehalt_a_seruleseibe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c528562f-7de6-4b70-92bc-89c40674ee89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcaf41d-5463-4136-8a69-fcc2b2220775","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Felrobbant_egy_olajsuto_egy_nemet_fozofesztivalon_egy_no_belehalt_a_seruleseibe","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:35","title":"Felrobbant egy olajsütő egy német főzőfesztiválon, egy nő belehalt a sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II irányítástechnikájáról szóló tenderről, így egyetlen érvényes jelentkező sem maradt.","shortLead":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II...","id":"20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9400d857-92d9-4941-aea4-4c99f1816498","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:45","title":"Az összes ajánlatot kizárták a Paks II irányításáról szóló közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","id":"20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff14709d-d8ac-4ba3-8c60-d728a6177946","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:06","title":"Michael Schumachert titokban átszállították egy párizsi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","shortLead":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","id":"20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9166c4c-f69c-472e-b41a-bb4173a29c76","keywords":null,"link":"/elet/20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:32","title":"A Mr. Gay Hungary győztese videóban mondta el, hogy megverték a mássága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]