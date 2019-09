Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbeddad4-ca93-4b56-b529-7ba3ae080079","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megrémült emberek egymást taposták, sok a sérült.","shortLead":"A megrémült emberek egymást taposták, sok a sérült.","id":"20190910_Amokfuto_elefantok_okoztak_panikot_Sri_Lankan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbeddad4-ca93-4b56-b529-7ba3ae080079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20014d9-de99-4f46-8eee-22d17ff42d13","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Amokfuto_elefantok_okoztak_panikot_Sri_Lankan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:07","title":"Ámokfutó elefántok okoztak pánikot Srí Lankán – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","shortLead":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","id":"20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6206c1bf-2c48-47bf-bef7-0c078b282e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:21","title":"Sportosabb lett a Michelisz-féle Hyundai i30 N utcai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az adóhatóság azt nem árulja el, mások után nyomoznak vagy vizsgálódnak-e. A NAV-nál akkoriban felelős vezetői posztot betöltő Vágujhelyi Ferencből azóta a kormány legfőbb informatikai tanácsadója lett.","shortLead":"Az adóhatóság azt nem árulja el, mások után nyomoznak vagy vizsgálódnak-e. A NAV-nál akkoriban felelős vezetői posztot...","id":"20190911_Kiderult_volte_belso_vizsgalat_a_NAVnal_a_Microsoftbotranyt_elindito_beszerzes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae2ac51-1226-4679-b0ad-9090b877b335","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Kiderult_volte_belso_vizsgalat_a_NAVnal_a_Microsoftbotranyt_elindito_beszerzes_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:11","title":"Nem volt belső vizsgálat a NAV-nál a Microsoft-botrányt elindító beszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha ide-oda mozgatjuk a szemünket. Egy korábbi ígéretes projekt gyümölcse immár elérhető az App Store-ban.","shortLead":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha...","id":"20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56ab4d8-d2ed-4d87-ae81-b32c91c924ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:03","title":"Letölthető az app: a szemével vezérelheti az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra az esetre, ha megválasztják.","shortLead":"Arra az esetre, ha megválasztják.","id":"20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb357464-56a8-4189-afcb-97d68378db6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:06","title":"Netanjanu megint a Jordán-völgy annektálását ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el a hvg.hu-nak a Coop Rallyn Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. A főállatorvost arról is kérdeztük, kiheverte-e már a magyar ipar a tavalyi listeriafertőzést.","shortLead":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el...","id":"20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bb5ac-6c05-4cc9-938b-9b736f1b81f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:45","title":"Változás jön: a jövőben nem lehet mindent eladni trappistaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen bizonyítékok alapján szankcionálják a Huaweit.","shortLead":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen...","id":"20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5276798e-d83c-42f7-8573-3931cb11f94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:03","title":"Onnan kapott \"támogatást\" a Huawei, ahonnan talán nem is várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]