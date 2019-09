Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","shortLead":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","id":"20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0863433f-fbab-47f2-b4e9-460ad6fae58d","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:21","title":"Nem lesz ellenfele Mészárosnak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","shortLead":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","id":"20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8b9ff-a3a5-415e-8b19-cc12102388d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:01","title":"Magyar Nemzet: 12 évre küldené az ügyészség fegyházba Gyárfás Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","shortLead":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","id":"20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398a3996-c188-4882-bb58-bb6016e38616","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:05","title":"A 4iG vett egy céget, rástartolhatnak az SAP licencek értékesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","shortLead":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","id":"20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7610fcb2-1282-4bfb-8460-38fb092ee497","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:17","title":"Hat kiskutyát hagytak magára egy dobozban, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","shortLead":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","id":"20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973a195-bb53-4567-8094-f19e6446c4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:40","title":"Orbán a Facebook-oldalán pózol a most indult Mandinerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","shortLead":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","id":"20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa829ab6-9b7b-4ebd-8e13-69d84db4d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:40","title":"Ilyet is csak Kim Kardashian tud: pár perc alatt 600 millió forintnyi bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000fd1d0-825b-46a9-a92b-d9bd8d3cc1e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A parakajakos Kiss Péter augusztusban világbajnok lett.","shortLead":"A parakajakos Kiss Péter augusztusban világbajnok lett.","id":"20190911_Magyar_sportolo_lett_a_honap_legjobbja_a_Nemzetkozi_Paralimpiai_Bizottsagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000fd1d0-825b-46a9-a92b-d9bd8d3cc1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a55d1f-f9e7-44ec-b8ec-f5fd062f5ead","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Magyar_sportolo_lett_a_honap_legjobbja_a_Nemzetkozi_Paralimpiai_Bizottsagnal","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:01","title":"Magyar sportoló lett a hónap legjobbja a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]