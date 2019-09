Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az Európai Unióban nem vezethetik be Zuckerbergék a Facebook saját pénzét, a Librát. A francia pénzügyminiszter szerint kifejezetten kockázatos a kriptovaluta.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az Európai Unióban nem vezethetik be Zuckerbergék a Facebook saját pénzét, a Librát. A francia...","id":"20190912_facebook_libra_kirptopenz_kriptovaluta_franciaorszag_bruno_le_maire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7de7b31-456c-4a2e-92ad-ab868f1c24d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_facebook_libra_kirptopenz_kriptovaluta_franciaorszag_bruno_le_maire","timestamp":"2019. szeptember. 12. 17:26","title":"Franciaország üzent Zuckerbergnek: nem kérnek a Facebook pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig. \r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz agresszió elleni harcra.","shortLead":"Az orosz agresszió elleni harcra.","id":"20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f9a587-6b2b-4c61-99e0-89a8781a3a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:07","title":"Több száz millió dolláros amerikai katonai segélyt kap Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A baleset hajnalban történt Tanganyika tartományban.","shortLead":"A baleset hajnalban történt Tanganyika tartományban.","id":"20190912_Kisiklott_egy_vonat_Kongoban_tobb_tucat_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9866a4-83a5-4873-9a49-f488f5f0b2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Kisiklott_egy_vonat_Kongoban_tobb_tucat_halott","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:36","title":"Legalább ötvenen meghaltak egy kongói vonatbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3810554a-7930-4661-9726-900861440a46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Precedens értékű per zajlott Párizsban.","shortLead":"Precedens értékű per zajlott Párizsban.","id":"20190912_A_szex_kozbeni_szivroham_is_betudhato_munkahelyi_balesetnek_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3810554a-7930-4661-9726-900861440a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf92d2c-1807-468e-9ed3-58c7d2e951b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_A_szex_kozbeni_szivroham_is_betudhato_munkahelyi_balesetnek_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:14","title":"A szex közbeni szívroham is betudható munkahelyi balesetnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most a Fidesz, egy közúti híd látványtervével kampányol, amelynek megépítésére szerintük a garanciát a kormánypárt polgármesterjelöltje jelenti, aki szerint viszont még egyeztetés folyik a programjáról.","shortLead":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most...","id":"20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7723bc66-d548-41a0-91ea-cd9b3c0964e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:15","title":"Olyan hidat ígér a Fidesz Szegeden, amelyről még a polgármesterjelöltjük sem tudja, hogy milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","shortLead":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","id":"20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909032b1-3dc4-4e34-ae56-85d9bd859b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:21","title":"A nap fotói: a magyar rendőrök átértelmezték a fekvőrendőr fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]