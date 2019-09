Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés a testület összetétele, miért nem dőlhet hátra Orbán Viktor, és mit jelenthet, ha Trócsányi Lászlót nem szavazzák meg az EP-ben. ","shortLead":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés...","id":"20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e148cf4-0b69-4e63-bd34-3d921146bb31","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:33","title":"Két és fél perc alatt képbe hozzuk Trócsányiról, von der Leyenről és az új Bizottságról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc24b01-7a0e-4d25-9a37-7cbf1d0030b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 80 éves cseh énekes közösségi oldalán közölte a hírt.","shortLead":"A 80 éves cseh énekes közösségi oldalán közölte a hírt.","id":"20190912_Karel_Gott_leukemiatol_szenved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc24b01-7a0e-4d25-9a37-7cbf1d0030b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a746d84-2b31-42e2-bd83-4b31422ea856","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Karel_Gott_leukemiatol_szenved","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:25","title":"Karel Gott leukémiában szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci festményét, amit persze előtte papíron megvett.","shortLead":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci...","id":"20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499729ca-e147-43c9-8885-d42781f5a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:21","title":"Van, aki csak szmájlit rajzol a koszos autójára, ő az Utolsó vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","shortLead":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","id":"20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b0c4c-3438-4408-8856-8bf0e1fd7a74","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:22","title":"2300 dolgozót rúg ki a pécsi dohánygyárat is birtokló British American Tobacco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a48356-63c0-47ff-b563-95bf36fda29b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kövér László azzal utasított el egy ezzel kapcsolatos kérdést, hogy a város felelőssége a Savaria Karnevál szervezése. ","shortLead":"Kövér László azzal utasított el egy ezzel kapcsolatos kérdést, hogy a város felelőssége a Savaria Karnevál szervezése. ","id":"20190911_Kerdezni_sem_lehet_a_kormanyt_a_Jordandarab_letiltasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a48356-63c0-47ff-b563-95bf36fda29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc46287-e769-4c87-8a80-0789e9baadb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190911_Kerdezni_sem_lehet_a_kormanyt_a_Jordandarab_letiltasarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:44","title":"Kérdezni sem lehet a kormányt a Jordán-darab letiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]