[{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","shortLead":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","id":"20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fcd3a-483c-4c2c-9720-3c58a7c38ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:48","title":"Csehország mégsem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","shortLead":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","id":"20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6a31-84b9-44ad-988d-3487a8ecc7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:46","title":"Vádat emelt az ügyészség a terézvárosi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b5fe4-df80-48c5-a41c-f47ffd5f68df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább bevitték az V. kerületi rendőrkapitányságra.","shortLead":"Inkább bevitték az V. kerületi rendőrkapitányságra.","id":"20190912_Besetalt_volna_a_birosagra_a_Ligetvedo_GRas_de_a_rendorseg_nem_engedte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b5fe4-df80-48c5-a41c-f47ffd5f68df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e7a7b1-3299-4873-941b-c232705748c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Besetalt_volna_a_birosagra_a_Ligetvedo_GRas_de_a_rendorseg_nem_engedte","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:45","title":"Besétált volna a bíróságra a ligetvédő G Ras, de a rendőrség nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","shortLead":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","id":"20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00075192-c968-42e9-ba75-8aacaac4ff35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:10","title":"Szó szerint kilövi magát a vízből ez az új drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3810554a-7930-4661-9726-900861440a46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Precedens értékű per zajlott Párizsban.","shortLead":"Precedens értékű per zajlott Párizsban.","id":"20190912_A_szex_kozbeni_szivroham_is_betudhato_munkahelyi_balesetnek_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3810554a-7930-4661-9726-900861440a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf92d2c-1807-468e-9ed3-58c7d2e951b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_A_szex_kozbeni_szivroham_is_betudhato_munkahelyi_balesetnek_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:14","title":"A szex közbeni szívroham is betudható munkahelyi balesetnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]