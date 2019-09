Egy VII. kerületi lépcsőházba berántva próbált megerőszakolni egy nőt egy férfi

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","shortLead":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","id":"20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf30ff6-7c90-4913-9694-1c7fd1c4d26f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:20","title":"Napon álló kocsiban hagyta gyerekét egy nő Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után - jelentette be az amerikai energiaügyi minisztérium egyik illetékese.



","shortLead":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi...","id":"20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af28286-2eb0-4da2-9531-fb8db736b1cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:20","title":"Washington kész megnyitni olajtartalékát a szaúdi Aramcót ért támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint – másképp képzelik el, mint a Samsung vagy a Huawei, legalábbis aktuális telefonjuknál.","shortLead":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint –...","id":"20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b517c342-f3cd-449e-a94a-da5575aa5104","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:03","title":"Izgalmasnak tűnik: három részből hajtogatna új telefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","shortLead":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","id":"20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab731e9-3226-4548-9b7b-6b5b10d8bd72","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:08","title":"Ignatieff: A CEU ezután is a szabadságot képviseli majd Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvelni illene, nem fogyatékosozni - írta az érdekvédelmi szövetség a főpolgármesternek.","shortLead":"Érvelni illene, nem fogyatékosozni - írta az érdekvédelmi szövetség a főpolgármesternek.","id":"20190914_Egy_kozszereplo_nem_fogyatekosozhat__uzente_az_ertelmi_fogyatekosok_szovetsege_Tarlosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e630f97-a204-4d85-8d25-950eb2d76a52","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egy_kozszereplo_nem_fogyatekosozhat__uzente_az_ertelmi_fogyatekosok_szovetsege_Tarlosnak","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:16","title":"Egy közszereplő nem fogyatékosozhat - üzente az értelmi fogyatékosok szövetsége Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]