[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány nem kötelezheti el magát egyik polgármester-jelölt mellett sem.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány nem kötelezheti el magát egyik polgármester-jelölt mellett sem.","id":"20190916_TASZ_A_kormany_jogsertoen_segitette_Tarlos_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c00981e-f2ca-4857-9997-f5ac23e8e3de","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_TASZ_A_kormany_jogsertoen_segitette_Tarlos_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:17","title":"TASZ: Súlyosan jogsértő a kormány Tarlós melletti kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","shortLead":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","id":"20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece109db-db9d-4135-a7b8-935cd76b435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:27","title":"Roma jogvédők tiltakoztak Orosz Mihály Zoltán képviselő-jelölti indulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeinek aláírásait. Ők csalást gyanítanak, az Agora egyesület elnöke nem érti az ellenszenvet. \r

","shortLead":"Feljelentést tesz a XVIII. kerületi ellenzék, ha nem ellenőrizhetik le a választáson hirtelen elinduló Agora...","id":"20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731ce80-a86c-40da-aa34-9d619bfb85d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_semmibol_jelentkezett_be_egy_tetszhalott_onkormanyzati_alapitasu_egyesulet_a_18_keruleti_valasztasra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:30","title":"A semmiből jelentkezett be egy tetszhalott, önkormányzati alapítású egyesület a 18. kerületi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee50-3fc0-486e-b819-4264f68c865b","keywords":null,"link":"/kultura/20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:55","title":"Guantanamóról szóló dallal tért vissza a Who","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f837f9b9-d464-4ec5-8199-b141ec704089","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanában ritkán kapunk pozitív, környezettel kapcsolatos hírt, ez azonban ilyen.","shortLead":"Mostanában ritkán kapunk pozitív, környezettel kapcsolatos hírt, ez azonban ilyen.","id":"20190916_ozonlyuk_merete_ozonreteg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f837f9b9-d464-4ec5-8199-b141ec704089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f60d9a-5bbb-4752-9f2d-9bd0f6bc7bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_ozonlyuk_merete_ozonreteg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:35","title":"Jó hír, hogy hosszú idő után kisebb lesz az ózonlyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]