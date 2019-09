Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet van, izgalmas a gasztronómiai kínálat, és nincsenek még \"elturistásodva\", tehát a külföldi is helyiként érezheti itt magát. A 41. helyre került fel a Bartók Béla út – na de mit tud a budai környék nyújtani a magazin szerint?","shortLead":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet...","id":"20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3190b2-b05a-4d63-8043-16fb7c89254a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"A budapesti Bartók Béla út is rajta van a világ legmenőbb negyedeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","shortLead":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","id":"20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257c68ca-8529-4c3d-8108-4c78803717e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:01","title":"Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs a kezében. Ez a HVG 30 évvel ezelőtt cikke az NDK-sok átengedéséről és a határnyitás következményeiről.","shortLead":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs...","id":"20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8664e1-2fce-47a6-98b2-d135f47225d2","keywords":null,"link":"/360/20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Honeckerék kiborultak, a németek viszont örökre hálásak lesznek a magyar határnyitásért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","shortLead":"Az egyik kutyának súlyos fertőzése, a másiknak vérző, nyílt sebe volt.","id":"20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ad2f2-42ea-41cf-8920-9cb729d7e8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Eltiltanak_a_kutyatartastol_az_allatkinzo_nagyigmandi_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:18","title":"Eltiltanák a kutyatartástól az állatkínzó nagyigmándi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","shortLead":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","id":"20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918f82b-a8a9-4b2c-adab-19dbb24bc7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:24","title":"216-tal száguldott egy magyar sofőr egy McLarennel, amikor bemérték Dubrovniknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult – átverést.","shortLead":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult –...","id":"20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652beb4c-e833-4cab-99c6-4e400f28eea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:03","title":"15 hónap börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert segített kitervelni egy halálos ugratást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]