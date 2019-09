Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","shortLead":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","id":"20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a70245-1f1d-4818-822b-bb9c5d5efbe2","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:05","title":"Kiakadtak a nézők egy menstruációs betét reklámja miatt, de a cég nem hagyta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","shortLead":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","id":"20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50239b01-8fb6-483e-831f-e631344321d4","keywords":null,"link":"/elet/20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:17","title":"Négy medve erőszakkal tört be egy erdélyi hotelbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","shortLead":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","id":"20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a2017-9bfe-46d0-b677-ea6c0979238f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:42","title":"Hatalmasat repült az elektromos rolleres, akit egy taxis ütött el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke azt is mondta a Brexitről, hogy készek megoldást találni minden vitás kérdésre. ","shortLead":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke azt is mondta a Brexitről, hogy készek megoldást találni minden vitás kérdésre. ","id":"20190918_Juncker_A_megallapodas_nelkuli_Brexit_meg_sosem_volt_ennyire_valoszinu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02877f5e-6131-410b-9fc8-82e93387fb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Juncker_A_megallapodas_nelkuli_Brexit_meg_sosem_volt_ennyire_valoszinu","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:36","title":"Juncker: A megállapodás nélküli Brexit még sosem volt ennyire valószínű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3aee10-80af-4807-a695-0cbeeb2ef8a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kétszemélyes stuttgarti retró autónak nemcsak a karosszériáját, hanem még a gumijait is csillagok díszítik.","shortLead":"Ennek a kétszemélyes stuttgarti retró autónak nemcsak a karosszériáját, hanem még a gumijait is csillagok díszítik.","id":"20190918_a_legujabb_mercedes_egeszen_1901be_repit_vissza_es_nehez_jelzoket_talalni_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d3aee10-80af-4807-a695-0cbeeb2ef8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca87722-ca01-4314-adc2-d1be192965c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_a_legujabb_mercedes_egeszen_1901be_repit_vissza_es_nehez_jelzoket_talalni_ra","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:11","title":"A legújabb Mercedes egészen 1901-be repít vissza, és nehéz jelzőket találni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e56080f-42d1-4ae0-9bdb-a63b93f183ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatalban nem cáfolták, hogy Debrecen első embere sem az állami oktatást választotta a gyerekének.","shortLead":"A polgármesteri hivatalban nem cáfolták, hogy Debrecen első embere sem az állami oktatást választotta a gyerekének.","id":"20190917_Nepszava_a_debreceni_polgarmester_is_az_allami_penzbol_epult_maganiskolaba_iratta_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e56080f-42d1-4ae0-9bdb-a63b93f183ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2473b03-2794-42b1-b282-8bfe46de6903","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Nepszava_a_debreceni_polgarmester_is_az_allami_penzbol_epult_maganiskolaba_iratta_a_gyereket","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:40","title":"Népszava: a debreceni polgármester is az állami pénzből épült magániskolába íratta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]