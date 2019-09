Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","shortLead":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","id":"20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01fd1ef-779a-4441-88a2-06199af2deea","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:46","title":"Ronaldo meghívná vacsorára a nőt, aki gyerekkorában enni adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015-ben kötött szerződést a Századvéggel a kormány, a dokumentumokat azonban nem akarták kiadni. A hvg.hu munkatársa perelt, és most jogerősen is nyert. ","shortLead":"2015-ben kötött szerződést a Századvéggel a kormány, a dokumentumokat azonban nem akarták kiadni. A hvg.hu munkatársa...","id":"20190919_Nem_titkolhatja_a_kormany_mire_adott_milliardokat_a_Szazadvegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2face831-535a-4760-8bd9-8559e0d0907a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nem_titkolhatja_a_kormany_mire_adott_milliardokat_a_Szazadvegnek","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:23","title":"Nem titkolhatja tovább a kormány, mire adott milliárdokat a Századvégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány...","id":"20190919_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39736312-3755-4dab-b2c9-61b931c887a8","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártót ölelgetik, videó került ki M. Richárd balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]