[{"available":true,"c_guid":"4e346b2c-fcc1-40c3-8714-8586e9f35910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma az utcán hever, tartja a mondás, és ezt jelen esetben szó szerint is lehet érteni. ","shortLead":"A téma az utcán hever, tartja a mondás, és ezt jelen esetben szó szerint is lehet érteni. ","id":"20190920_a_nap_fotoi_egyszeru_felfestesek_de_gyalogosok_eletet_menthetik_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e346b2c-fcc1-40c3-8714-8586e9f35910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d38da46-3ea5-4b35-9f4a-bda1eb74a17c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_nap_fotoi_egyszeru_felfestesek_de_gyalogosok_eletet_menthetik_meg","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:41","title":"A nap fotói: egyszerű felfestések, de gyalogosok életét menthetik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. ","shortLead":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is...","id":"201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad20ccd-e97f-4b17-afac-05adbc67f8bd","keywords":null,"link":"/360/201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant.","shortLead":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST...","id":"20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f00f8f-d904-47b1-b2a5-694960b2ab04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:41","title":"Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak, ami a képernyőjükön megjelenik.","shortLead":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak...","id":"20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3832c-5ae7-4cbc-97dc-6d286deab2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Van otthon okostévéje? Akkor megfigyelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha eldugott térségben érnek földet.","shortLead":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha...","id":"20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc32efc0-219c-4e0a-a6c2-93e6658525bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:02","title":"Fegyvert kapnak ismét az orosz űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"nyüzsi","category":"sport","description":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","shortLead":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","id":"20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ee8d9-272c-445f-a5e4-b4c813977d8f","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:45","title":"Az M1 szerint 11-11-es döntetlent játszott a Fradi az Espanyol ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]