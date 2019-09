Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató cég felmérése szerint Tarlós István csak kevéssel előzi meg a zuglói polgármestert. ","shortLead":"A közvélemény-kutató cég felmérése szerint Tarlós István csak kevéssel előzi meg a zuglói polgármestert. ","id":"20190917_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a8b974-aae4-4d62-a671-5e90c7dc6a19","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:19","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók közel tizede Karácsonyt szeretné főpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","shortLead":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","id":"20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53291d8-cf97-490c-9dbc-eabaef0df09d","keywords":null,"link":"/sport/20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:11","title":"Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","shortLead":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","id":"20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9ebb56-37dd-4a9e-9cb1-4c00b143c357","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:50","title":"50 éves a magyar poptörténet egyik legfontosabb albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3357163b-0efb-4078-ab2e-79aa7024642d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tudni, csak a Windows 10 egyik szoftververziójánál és csak bizonyos wifi-adaptereknél és eszközöknél tapasztaltak egy olyan hibát, amely lehetetlenné teszi a wifi használatát. Még nem érkezett meg a javítás.","shortLead":"Úgy tudni, csak a Windows 10 egyik szoftververziójánál és csak bizonyos wifi-adaptereknél és eszközöknél tapasztaltak...","id":"20190917_eltunik_a_wifi_hiba_windows_majusi_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3357163b-0efb-4078-ab2e-79aa7024642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3192638-8dd6-485e-897c-b07b0522549c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_eltunik_a_wifi_hiba_windows_majusi_frissites","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:03","title":"Ha mostanában eltűnik a wifi a számítógépén, ne csodálkozzon – ez egy ismert Windows-hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","id":"20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355baa13-15fd-4b22-85ab-ae23436aece7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:21","title":"Varga Judit szerint a magyar ügyészség kiemelten üldözi a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának. A szakemberek szerint viszont egészen más áll(hat) a háttérben.","shortLead":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának...","id":"20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dab234-0cb7-4723-8c42-123eb0e06adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:03","title":"Donald Trump megmagyarázta, miért tűnik sárgának, de remélhetőleg csak viccelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány nem kötelezheti el magát egyik polgármester-jelölt mellett sem.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány nem kötelezheti el magát egyik polgármester-jelölt mellett sem.","id":"20190916_TASZ_A_kormany_jogsertoen_segitette_Tarlos_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c00981e-f2ca-4857-9997-f5ac23e8e3de","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_TASZ_A_kormany_jogsertoen_segitette_Tarlos_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:17","title":"TASZ: Súlyosan jogsértő a kormány Tarlós melletti kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","shortLead":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","id":"20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2746-3bc9-46fc-8f4d-fce6e42719dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:58","title":"Mumifikálódott holttestet találtak egy kaposvári fogadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]