[{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi tét az, hogy kirobbanthat-e háborút vagy elindíthat-e drasztikus olajáremelkedést és ezzel egy komoly gazdasági átrendeződést a lezajlott súlyos incidens.","shortLead":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi...","id":"201938_dronok_harca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf77583-938a-4508-b822-0b9b52965b96","keywords":null,"link":"/360/201938_dronok_harca","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:30","title":"Drónok harca: Olajválsághoz vagy háborúhoz vezet a szaúdi rakétatámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett egy marhaszaporító telep. ","shortLead":"Leégett egy marhaszaporító telep. ","id":"20190918_Robbanas_tenyesztotelep_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5dabc7-7f5c-4a68-b641-f50a26f29d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Robbanas_tenyesztotelep_Ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:54","title":"Óriási spermarobbanás volt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Civilként kell viselkedni, hogy ne meneküljünk a pártügyekbe - mondja Baranyi Krisztina, Ferencváros közös ellenzéki polgármester-jelöltje, aki a fideszes Bácskai János ellen indul. A HVG eheti számában olvashatják a vele készült portrét. ","shortLead":"Civilként kell viselkedni, hogy ne meneküljünk a pártügyekbe - mondja Baranyi Krisztina, Ferencváros közös ellenzéki...","id":"20190919_Baranyi_Krisztina_Igazi_proli_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd67543-ea8a-44da-8c96-39ab5ba57e45","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Baranyi_Krisztina_Igazi_proli_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:16","title":"Baranyi Krisztina: \"Igazi proli vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Milliárdos a forgalom.","shortLead":"Milliárdos a forgalom.","id":"20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a92129-0a86-4514-8ac1-842731886330","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:55","title":"18 ezer BKK mobiljegy fogyott június óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","shortLead":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","id":"20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8511c52a-731c-4834-b1e7-506970ad0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:32","title":"Magasfeszültségű vezetéken akadt fenn egy belga vadászpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","shortLead":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","id":"20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fbb47-37fc-42fc-8f6a-bb2e98d52a67","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:33","title":"Védőgátnak csapódott Velencénél a sokszoros bajnok és csúcstartó motorcsónakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant.","shortLead":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST...","id":"20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f00f8f-d904-47b1-b2a5-694960b2ab04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:41","title":"Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon betiltott szerzőként nemzetközi szervezetek élén népszerűsítette a magyar irodalmat.","shortLead":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon...","id":"20190918_Napfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed4fd5b-7081-478b-9603-5640cb847bc7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:30","title":"\"Tudtam ellenszenvet érezni a fölöttem pöffeszkedő hatalommal szemben\" – Konrád György emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]