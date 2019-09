Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz éve cipeli magával az amerikai társadalom. De miért ilyen nagy ügy, ha valaki fehérként feketét játszik?\r

\r

","shortLead":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz...","id":"20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d294292f-e45a-4a9b-beb5-8cf2bb11e0ea","keywords":null,"link":"/elet/20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:00","title":"Attól, hogy nem annak gondolja magát, még lehet rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b97046-d70c-4bc3-8029-d8c544a6f765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz vádiratban még csak nem is említik, hogy a busz sofőrje súlyos alvászavarban szenvedett.","shortLead":"Az olasz vádiratban még csak nem is említik, hogy a busz sofőrje súlyos alvászavarban szenvedett.","id":"20190920_Egy_fontos_szakertoi_velemeny_sikkadt_el_a_veronai_buszbaleset_pereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b97046-d70c-4bc3-8029-d8c544a6f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482397d9-df59-4686-9bc3-7bf3d2757553","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Egy_fontos_szakertoi_velemeny_sikkadt_el_a_veronai_buszbaleset_pereben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:08","title":"Egy fontos szakértői vélemény sikkadt el a veronai buszbaleset perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","shortLead":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","id":"20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c48144-9535-4c8f-973d-8b82873f6ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:27","title":"Panaszkodnak a magyarok az újsághirdetésben rendelt termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott a kihalásukban is. ","shortLead":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott...","id":"20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63245eec-6a9d-4c5a-b4db-69a5ba490501","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:21","title":"A neandervölgyi ember füle állandóan be volt gyulladva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel az amerikai Nyugat-Virginiai Egyetem csillagászai.","shortLead":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel...","id":"20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7899db2-494d-4c4e-8454-94313b5de5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:03","title":"Egy kockacukornyi ebből az anyagból 100 millió tonnát nyomna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb041e4-a3d9-4f44-b320-aafc54c1be14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra feltötött képek alapján az iPhone 11 Pro Max minden eddiginél nagyobb akkumulátort kapott.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra feltötött képek alapján az iPhone 11 Pro Max minden eddiginél nagyobb akkumulátort...","id":"20190920_apple_iphone_11_pro_max_teardown_akumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb041e4-a3d9-4f44-b320-aafc54c1be14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf892df-368a-4a85-bfad-175c0c2c2668","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_apple_iphone_11_pro_max_teardown_akumulator","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:03","title":"Máris szétszedték az idei legerősebb iPhone-t, választ kaptunk végre egy nagy kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"Heisler András","category":"kultura","description":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","shortLead":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","id":"20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e7429-3408-4ed5-8f07-efe4162b197e","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:10","title":"Heisler András: Nyugi, beszélgessünk, mielőtt szobrot állítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan mi történt, még vizsgálják.","shortLead":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan...","id":"20190920_repulogep_delta_airlines","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce446636-f113-4e50-a157-b7b9da3d7069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_repulogep_delta_airlines","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:03","title":"Minden utas rémálma valósult meg egy amerikai repülőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]