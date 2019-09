Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","id":"20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1c21f1-3385-41df-9a79-9cccddd11eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:49","title":"Robbanás volt egy osztrák szupermarketben, 9 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több politikus és közéleti személyiség is jelen volt a temetésen. ","shortLead":"Több politikus és közéleti személyiség is jelen volt a temetésen. ","id":"20190923_Eltemettek_Konrad_Gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b7f7d-994a-4044-9c3c-a527dbc27271","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Eltemettek_Konrad_Gyorgyot","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:47","title":"Eltemették Konrád Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fe6031-948c-4759-a383-2ee7c9033cc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Balhés, saját bevallása szerint bedrogozott utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító. Földet érés után az utas rágyújtott egy füves cigire.","shortLead":"Balhés, saját bevallása szerint bedrogozott utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító. Földet érés után...","id":"20190922_Drogos_utas_miatt_hajtott_vegre_veszleszallast_egy_utasszallito_gep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fe6031-948c-4759-a383-2ee7c9033cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19d724-94cc-4b60-a0c6-b6ff183ae74c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Drogos_utas_miatt_hajtott_vegre_veszleszallast_egy_utasszallito_gep","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:27","title":"Drogos utas miatt hajtott végre vészleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül keringő űrállomásra. Ehhez először egy műholdat kell telepíteni.","shortLead":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül...","id":"20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d9f298-6105-464f-9863-317da727da04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:03","title":"Zöld utat kapott a NASA történetének talán legfontosabb műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f078c562-22bb-4cde-afea-e4c72b956b81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York jelentős része víz alá fog kerülni a globális felmelegedés miatt.","shortLead":"New York jelentős része víz alá fog kerülni a globális felmelegedés miatt.","id":"20190922_Klimavaltozas_80_ev_mulva_csak_csonakkal_lehet_majd_bejutni_a_New_Yorki_ENSZszekhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f078c562-22bb-4cde-afea-e4c72b956b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b95394b-1b4d-408f-a2fa-b146c0cf1f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Klimavaltozas_80_ev_mulva_csak_csonakkal_lehet_majd_bejutni_a_New_Yorki_ENSZszekhazba","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"Az ENSZ-nagygyűlés margójára: 80 év múlva csak csónakkal lehet majd bejutni a New York-i ENSZ-székházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","shortLead":"A brit utazási iroda leányvállalata reagált a társaság csődje után.","id":"20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c183d173-648f-471f-8d8b-1b4f52167436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690537a-dac4-443c-969f-a1dcf2e7367e","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_Neckermann_egeszseges_ceg_folytatja_a_mukodest_a_Thomas_Cook_csodje_utan_is","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"A Neckermann „egészséges cég”, folytatja a működést a Thomas Cook csődje után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának csapódott.","shortLead":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának...","id":"20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210f3d0-ea22-40b8-885b-a55ed04385ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:45","title":"140-nel lökték egy fának Mohácsnál a négygyerekes édesanyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]