[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","shortLead":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","id":"20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c61eb-cb13-4cd2-adc4-4e669439c315","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Egyórányi ismeretlen filmanyag került elő a húszas évek Magyarországáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belefutott a traffipaxba egy moldáv szerelvény, ami három autót szállított. A rendőrök kivették a forgalomból. A rendőrök kivették a forgalomból.","id":"20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be4f7-596b-4b8f-9307-98a87f946937","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:39","title":"Nem elég, hogy túlsúlyos volt a brutáltréler, még gyorsan is hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik a kárát. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik...","id":"20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf953-4a45-48b5-93d4-e3d613f77109","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:45","title":"Eddig 350-en jelezték, hogy félretankoltak a budapesti Shell-kúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efd48a-d07d-47eb-8092-3780ef86f1c2","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor kitúrnák az állami bérlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott meg hétfőn négy uniós tagállam Máltán. A dolognak azonban itt még nincs vége, a téma hamarosan az uniós belügyminiszterek elé kerül, ahol az olasz kormányváltás miatt fő szövetségese nélkül maradt a magyar kormány. Mivel a megállapodás éppen a kvóták miatt tiltakozó tagállamokról veszi le a felelősséget, nem vetít túl sok jót előre, hogy a magyarok továbbra is brüsszeli bevándorláspárti hadjáratról beszélnek. ","shortLead":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott...","id":"20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c90571-f932-48da-ba6a-0a89f97dbde9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:30","title":"Magyarországon is segítene az új migránsalku, de Orbánéknak ez sem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak fiatalokra támaszkodva jutott a csúcs közelébe, de a bajnoki címet egyik gárdának sem sikerült begyűjtenie. Úgy tűnik, a végső sikerhez mindenképp szükség van az idősebb generációk iránymutatására.","shortLead":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak...","id":"20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cbf7c1-8d3c-443a-9d59-95539542c8b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:15","title":"A nagy öregek nélkül a pályán sem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]