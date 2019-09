Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","shortLead":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","id":"20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd5f81-5402-4d2a-9042-fc7f04f40948","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:38","title":"Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

","shortLead":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő...","id":"20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92874d-02bd-45d3-acb5-b511a943a5f2","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:05","title":"Bíróság mondta ki: a másnaposság betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","shortLead":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","id":"20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ab9da-d15a-4650-80f2-9927fd848d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:38","title":"Emberkereskedelem miatt csaptak le egy négytagú családra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","shortLead":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","id":"20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7a28d-f54d-4e91-97aa-25399fbcef4b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:37","title":"Greta Thunberg egész biztosan gyilkolni tudna a tekintetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","shortLead":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","id":"20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db198ffb-2a6b-4f40-9b52-7b43a59e62c4","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:06","title":"Orbánék környezetében feltűnő vállalkozók is nyertesei lehetnek Áder klímabejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","shortLead":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","id":"20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d6caf2-3093-4b49-bef3-f28ad9b659a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:32","title":"Válaszolt a Warner a Jokert kritizálóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]