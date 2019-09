Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Közbeszerzési Döntőbizottság folyamatban lévő eljárás ellenére engedélyezte, hogy az állami sportbeszerző cég 730 millióért leszerződjön kétezer sportszercsomag megvásárlására az ovis labdaprogramhoz. Az indok: kiemelkedően fontos közérdek.","shortLead":"A Közbeszerzési Döntőbizottság folyamatban lévő eljárás ellenére engedélyezte, hogy az állami sportbeszerző cég 730...","id":"20190912_Kiemelkedoen_fontos_kozerdek_hogy_minden_ovis_gyerek_azonnal_labdat_kapjon_a_labara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021ef84b-3048-4724-b3e9-b0eb7256e2b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Kiemelkedoen_fontos_kozerdek_hogy_minden_ovis_gyerek_azonnal_labdat_kapjon_a_labara","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:20","title":"„Kiemelkedően fontos közérdek”, hogy minden ovis gyerek azonnal labdát kapjon a lábára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. ","shortLead":"Már nincsenek forgalomban. ","id":"20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb9191-79be-49e7-9f7d-2525646ec8bd","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:59","title":"Zsemléket és kifliket hív vissza a Lidl, mert műanyagdarabok lehetnek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","shortLead":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","id":"20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47e7f85-d150-46ad-aa38-904d26a4447a","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:21","title":"Korrupció vádja miatt indult vizsgálat a francia Nemzetgyűlés elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal...","id":"20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca92955-c642-4a7e-8fbe-8b03c628b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:56","title":"Feljelentést tettek Puzsérék Berki leadott ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négymilliárd euró ment el erősítésekre.","shortLead":"Négymilliárd euró ment el erősítésekre.","id":"20190912_UEFA_Soha_ennyit_nem_koltottek_meg_a_csoportkorok_csapatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5e623-c02f-4bee-bce1-7c1fce23adb4","keywords":null,"link":"/sport/20190912_UEFA_Soha_ennyit_nem_koltottek_meg_a_csoportkorok_csapatai","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:08","title":"UEFA: Soha ennyit nem költöttek még a csoportkörök csapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro teljesítményét mutatja.","shortLead":"Felkerült a netre az első olyan táblázat, amely állítólag a kedden bejelentett Apple-csúcsmodell, az iPhone 11 Pro...","id":"20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b494b84-722e-4344-926e-c7e085a40146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_iphone_11_pro_geekbench_benchmark_teszt_apple_a13_bionic_processzor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:03","title":"Hogy mennyire erős a legjobb új iPhone? Megjött a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz millió forint esett ki a zenekar költségvetéséből. Fischer Iván viszont bizakodó.","shortLead":"A Fesztiválzenekarra világszerte Magyarország kulturális nagyköveteként tekintenek. A tao megszűnésével több száz...","id":"20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ddaed-d498-4475-826f-f0958f0f21a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Fischer_Ivan_A_taokompenzacio_nelkul_osszeomlanak_a_terveink","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:10","title":"Fischer Iván: \"A zene a legjobb eszköz a különböző kultúrák közötti híd szerepére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]