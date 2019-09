Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz ezekből.","shortLead":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz...","id":"20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb4cb8-d814-45b4-ac26-e5cd1d1cda61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Szétszedték az iPhone 11 Pro Maxot, meglepő dolgot rejtett a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","shortLead":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","id":"20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcd03c-016a-4731-aec6-7fe5518ffdd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:46","title":"Kimondták: jogsértő kiadványban kampányolt a II. kerület Láng Zsolt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","shortLead":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","id":"20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9757d5-e1c1-4fbc-a909-cba4e089f661","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:11","title":"Ellenzékiként indul a fideszes polgármester tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idehaza tovább durvul a választási kampány, a kormánynak pedig az állami bérlakásokra fájhat a foga. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Idehaza tovább durvul a választási kampány, a kormánynak pedig az állami bérlakásokra fájhat a foga. Ez a hvg360 esti...","id":"20190923_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f56816-9183-4baf-bc5d-21475a1b5692","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:30","title":"Radar 360: Gigászi csőd miatt maradt külföldön több százezer utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","shortLead":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","id":"20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbe85ff-33c0-4516-904f-0ae474d24912","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:47","title":"Összekeverték az üzemanyagokat egy budapesti Shell kúton, sok autós félretankolhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","shortLead":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","id":"20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9224787-59f7-4987-856b-36687bdde592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:41","title":"Valódi időgép ez az eladásra kínált 37 esztendős Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]