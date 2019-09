Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjával együtt tavaszra várja a babát a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője.","shortLead":"Párjával együtt tavaszra várja a babát a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője.","id":"20190924_demeter_marta_gyereket_var_lmp_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c95b331-9c82-4563-bc8d-0e2ebf6031fb","keywords":null,"link":"/elet/20190924_demeter_marta_gyereket_var_lmp_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:35","title":"Gyermeket vár Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","shortLead":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","id":"20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bc4cd0-cd33-40ae-b3b9-4b860b9cc0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:16","title":"A bajai önkormányzati lapnál állítják, ők nem hamisítottak fényképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","shortLead":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","id":"20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7221f4ea-636b-4918-b494-d22c2924e171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:19","title":"Száznyolcmilliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak szakmai párbeszéd folyik, egyébként is félremagyarázzák – mondta a jegybankelnök.","shortLead":"Csak szakmai párbeszéd folyik, egyébként is félremagyarázzák – mondta a jegybankelnök.","id":"20190924_matolcsy_varga_mihaly_mnb_mesterhazy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696b7f63-046c-4e41-8263-9ee59f0dd13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_matolcsy_varga_mihaly_mnb_mesterhazy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:11","title":"Pár mondatot húztak csak ki Matolcsyból, amikor arról kérdezték, miért ment neki Vargának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","shortLead":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","id":"20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146acd1c-4dfa-4d1b-81a6-186840f9b70b","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:58","title":"Először találkozik Hosszú Katinka a válás óta az exférjével, és ezúttal ellenfelek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért szálltak le Varsóban, hogy kizárják a nagyobb bajt. ","shortLead":"Azért szálltak le Varsóban, hogy kizárják a nagyobb bajt. ","id":"20190925_Blikk_Gyomorrontas_miatt_lett_rosszul_Kover_Laszlo_a_szlovak_kormany_kulongepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f0f22-c1c0-42e0-8a8a-0c96ebf4e01e","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Blikk_Gyomorrontas_miatt_lett_rosszul_Kover_Laszlo_a_szlovak_kormany_kulongepen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:25","title":"Blikk: Gyomorrontás miatt lett rosszul Kövér László a szlovák kormány különgépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]