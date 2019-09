Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","shortLead":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","id":"20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f406d13a-a5e4-46e8-8e61-b7d3874cd492","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:20","title":"Képek: így áll ma Magyarország legnagyobb ipari beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját. Békeidőben, európai vizeken a legsúlyosabb hajóbaleset okairól ma sem tudni semmi biztosat.","shortLead":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját...","id":"20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88533b53-43dc-4af1-9ab3-14b9b0af72b5","keywords":null,"link":"/360/20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:00","title":"25 éve történt a legsúlyosabb európai hajóbaleset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

