Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló jogi bizottságtól. ","shortLead":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló...","id":"20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7a9e7b-ec42-4459-b504-a0a8afa4cb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:57","title":"Még meg sem hallgatták, máris bajban van Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","shortLead":"Már nem is lenne hova beszállnia, mert fülkéje sincs.","id":"20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bbeb5b3-7a73-4766-bbf3-df729082ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb9a83f-5e90-4e76-a56a-298109b4b25e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_A_Scanianak_is_van_mar_olyan_teherautoja_amibe_nem_kell_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:07","title":"A Scaniának is van már olyan teherautója, amibe nem kell sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"94 repülőgép dolgozóit szeretnék átcsábítani.","shortLead":"94 repülőgép dolgozóit szeretnék átcsábítani.","id":"20190925_A_Wizz_Air_gyorsan_lecsapna_a_Thomas_Cook_csodje_utan_a_pilotakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848b3d93-176b-43b6-ac24-c066c5c1aaaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_Wizz_Air_gyorsan_lecsapna_a_Thomas_Cook_csodje_utan_a_pilotakra","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:57","title":"A Wizz Air gyorsan lecsapna a Thomas Cook csődje után a pilótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc946eec-d884-49cd-a877-054b398fbc06","c_author":"HVG","category":"360","description":" A pedofil papok tetteiről készült Isten kegyelméből című Francois Ozon-film dokumentált eseteket mutat be, vigyázva az áldozatok méltóságára.","shortLead":" A pedofil papok tetteiről készült Isten kegyelméből című Francois Ozon-film dokumentált eseteket mutat be, vigyázva...","id":"201939_film__tekintelytisztelt_isten_kegyelmebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc946eec-d884-49cd-a877-054b398fbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a5661-a438-4f97-8772-6460d3ccd360","keywords":null,"link":"/360/201939_film__tekintelytisztelt_isten_kegyelmebol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:30","title":"Titkosan gyűjtöttek adatokat a papi pedofíliáról készült filmdrámához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","shortLead":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","id":"20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc73193-3fb4-4e6f-95ec-0f9e2e421f99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:43","title":"Holtan találták az orosz pénz tisztára mosásával vádolt bankvezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","shortLead":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","id":"20190925_Aston_Martin_DBX","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541fca64-da87-4d1a-a2bc-a1d59d72d83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Aston_Martin_DBX","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:51","title":"550 lóerővel üvölt majd az első Aston Martin szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]