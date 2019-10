Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás kérdésköre. A manapság méltán fókuszba kerülő munkavállalói jól-lét megteremtése a felsoroltak mindegyikében segítségünkre lehet. Ráadásként a vállalat eredményessége is növelhető! Nézzük hogyan!\r

","shortLead":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás...","id":"HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bf6b0-6008-43f2-aa58-f8ccde4ed9d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","timestamp":"2019. október. 01. 15:59","title":"A vállalati egészségkultúra fejlesztésével egyenes arányban nő a szervezet eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég kaucióbiztosítás helyett választotta a készpénzletétet. ","shortLead":"A cég kaucióbiztosítás helyett választotta a készpénzletétet. ","id":"20191001_Keszpenzletetbe_tette_at_a_vagyoni_biztositekat_a_Neckermann_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119fec7c-30bd-450b-80e9-7eab619cbccc","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Keszpenzletetbe_tette_at_a_vagyoni_biztositekat_a_Neckermann_Magyarorszag","timestamp":"2019. október. 01. 07:09","title":"Készpénzletétbe tette át a vagyoni biztosítékát a Neckermann Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","shortLead":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","id":"20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfa033-fc90-416a-a1f6-951798638c19","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:36","title":"A Tungsram felvásárolt egy szoftverfejlesztő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars világának első, vállaltan meleg szereplői is. ","shortLead":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars...","id":"20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632decf-c591-452c-8174-ab573fcd3d7c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","timestamp":"2019. október. 01. 11:18","title":"Először szerepelnek vállaltan meleg karakterek a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania. Figyelem, a cikkben egyes részletek felkavaróak lehetnek! ","shortLead":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania...","id":"20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0126ba4-1578-4fa4-8c8b-67466a3fef58","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:58","title":"Felkavaró részletek derültek ki az Óbudán holtan talált nőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub...","id":"20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8ac63-0b9e-4d2b-80cc-1b0b30cb6b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:40","title":"Végre: már a kifestőkben is a fideszes politikusok szerepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","shortLead":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","id":"20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb368c-949d-4fe0-94ce-e0aa5cc2cd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:20","title":"Megjött a vihar: fákat tépett ki a szél Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot? És egyáltalán miért büntetendő, hogy osztálytársának enni adott? Nagy vitát indított egy Facebook-poszt. ","shortLead":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot...","id":"20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555080-ce84-49c3-a5d5-3152fc139f30","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:07","title":"„Nem etetem az osztálytársamat” – ezt a mondatot kellett ötvenszer lekörmölnie egy negyedikes diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]