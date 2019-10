Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","shortLead":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","id":"20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413ee0d-443b-4881-979a-dba20b2641a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","timestamp":"2019. október. 01. 15:40","title":"Hivatalos: sertéspestissel fertőzöttnek nyilvánították egész Budát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","shortLead":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","id":"20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f199bce3-fd27-4332-8684-83e426d9f2d3","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:57","title":"Régi ismerős a magyar válogatott keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","shortLead":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","id":"20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a7a5f-f673-4c92-bd28-e5708b369dd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","timestamp":"2019. október. 01. 19:13","title":"Azonnali nyugdíjminimum-emelésre tett javaslatot az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ef7c0-b3f4-477a-b18f-c9cf4615310b","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","timestamp":"2019. október. 01. 18:23","title":"Marabu FékNyúz: Miféle korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","shortLead":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","id":"20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e724a8-3f06-4e0c-ba2f-d5f72b3a0735","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:45","title":"Itt az első kedvcsináló: jön a Stranger Things 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás nem volt, és már mindent megjavítottak.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás...","id":"20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec67be5-e543-4827-a421-a1470f9c499b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:09","title":"Alig működő netbankra és mobilalkalmazásra panaszkodtak a CIB-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]