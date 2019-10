Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett hétfőn, ahol megbeszélései mellett interjút adott a hvg.hu-nak. Rinne és a finn elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy jogállami kritériumokhoz kössék az EU-s pénzeket, ugyanis szerinte az a legfontosabb, hogy megőrizzék az unió közös értékeit. „Ha valamelyik tagállamban sorozatosan megsértenék a közösség alapértékekeit, akkor mód nyílna arra, hogy megvágják az uniós támogatásokat” – mondta az interjúban.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett...","id":"20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64a353f-3827-4b71-8519-57440365d74d","keywords":null,"link":"/360/20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","timestamp":"2019. október. 01. 07:00","title":"Finn miniszterelnök: Senki nem támadja Orbánt, csak az országért aggódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán...","id":"20191001_Bayern_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1c8fb-1f91-4506-873b-c5838df49d14","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Bayern_Tottenham","timestamp":"2019. október. 01. 23:18","title":"Hét gólt rúgott a Bayern München a BL-döntős otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","shortLead":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","id":"20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fdc3c8-0ad6-4574-9b0a-7c05c30b49ca","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 01. 09:50","title":"Százával hullottak el a pestises vaddisznók Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a tragikus körülmények között elhunyt focistát eladó Nantes-nak adott igazat.","id":"20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f8001-0d56-48a8-83bb-ae1f24da60b6","keywords":null,"link":"/sport/20190930_emiliano_sala_atigazolas_cardiff_city_nantes_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:22","title":"Fizetnie kell Emiliano Saláért a Cardiff Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért a Because ügynökséggel közösen csatlakoztunk a kulcstémához: Klímariadó van!","shortLead":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért...","id":"20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072aed74-f343-47ba-8e83-98c8abecd91f","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:34","title":"Itt bizony klímariadó van - a HVG az ARC-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó beszédet mondott, de többször odaszólt az EU-nak is. Azt is megtudtuk, 2022-ben újra vasút suhan majd Szeged és Szabadka között.","shortLead":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó...","id":"20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b457ba7b-6b79-4ac7-a1e8-2cab1864eb5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Lázár János: Fürjes Balázs az együttműködés jegyében elvitte az összes uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]