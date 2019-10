Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","shortLead":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","id":"20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa159f4-65a9-4daa-a853-6fb81453a8a9","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","timestamp":"2019. október. 01. 10:21","title":"Terry Black gyerekei attól tartanak, hogy utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","shortLead":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","id":"20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c196f9-5eb7-47c9-b455-561ca622adbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","timestamp":"2019. október. 01. 17:38","title":"Fenyegető hívásokat kapott a keszthelyi ellenzéki szervezet elnöke egy Facebook-posztja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","shortLead":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","id":"20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48b20ea-101b-4acf-b186-14cd551d9f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 02. 12:42","title":"Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A januárban még a visszavonulását jelentette be most pedig már egyre jobban játszva kiemeltet vert a skót teniszező.\r

