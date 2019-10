Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","shortLead":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","id":"20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6272c-0974-4e82-a8ac-37efc8f36b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. október. 02. 15:44","title":"Rendőrkézen az óbudai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc32c25-3615-4601-89f0-c3d8d9193eb3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ez ötvennel több, mint ahány borítót készít évente a HVG címlapcsapatának tagjaként.","shortLead":"Ez ötvennel több, mint ahány borítót készít évente a HVG címlapcsapatának tagjaként.","id":"20191002_Kohalmi_Zoltan_101_hullat_iger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc32c25-3615-4601-89f0-c3d8d9193eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bc429-7fcc-4b72-8be3-427b38a3aae4","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kohalmi_Zoltan_101_hullat_iger","timestamp":"2019. október. 02. 11:32","title":"Kőhalmi Zoltán 101 hullát ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között egy kisboltokból álló hálózatnak? A Coop Rallyn beszélgettünk Tóth Gézával, a Co-op Hungary igazgatóságának elnökével a kiskereskedelem jövőjéről.","shortLead":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között...","id":"20191002_toth_geza_coop_rally","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a36dc3-086d-4cbe-a980-9de06502174e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_toth_geza_coop_rally","timestamp":"2019. október. 02. 08:40","title":"Tóth Géza: Ha nincs ember, kénytelenek vagyunk automatizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3c6227-725e-49e5-9787-e850da138c2a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A rüsselsheimi gyárban hat hónapig csak egy műszakban dolgoznak majd.","shortLead":"A rüsselsheimi gyárban hat hónapig csak egy műszakban dolgoznak majd.","id":"20191001_opel_autogyar_muszak_munkaido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3c6227-725e-49e5-9787-e850da138c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39092ac5-536a-4064-90c0-0984dd9087dd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_opel_autogyar_muszak_munkaido","timestamp":"2019. október. 01. 15:45","title":"Nincs elég feladat az Opelnél, lecsapnak a munkaidőből a legnagyobb német üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","id":"20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd0f81-9ecd-44d7-a8e0-43b2b03466b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","timestamp":"2019. október. 01. 15:15","title":"Bródy reagált Orbán kijelentésére a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","shortLead":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","id":"20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52397abf-c6ce-488e-a868-de89da53435b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","timestamp":"2019. október. 03. 13:05","title":"Nemzeti gyásznappá nyilvánítanák Karel Gott temetésének napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","shortLead":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","id":"20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2bf6-c0d8-49f1-bd69-ed33a11d0fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","timestamp":"2019. október. 02. 06:41","title":"Itt a négy évszakos gumik legfrissebb tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]