[{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. 