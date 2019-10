hvg.hu: Zuglói polgármesteri irodájában beszélgetünk. Itt is lehallgathatják?

Karácsony Gergely: A ciklus legelején ellenőriztük az irodát, azóta nem foglalkoztunk ezzel. De mindig úgy voltam vele, bármit is mondok, ott lehet a propagandasajtó címlapján. Úgy látszik, ez tényleg így van.

hvg.hu: A Képviselői Irodaházat ezek szerint nem ellenőrizték ebből a szempontból.

K. G.: Nem, de ha az elmúlt hónapok lehallgatásait követően ezt a Best of Karácsonyt sikerült csak összeállítani, akkor látszik, elég következetesen nyilatkozom barátok és politikustársak körében is.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Kerülhetnek még elő ilyen hangfelvételek a kampányhajrában?

K. G.: Nézze, a minap a TV2 talán a legaljasabb állítással vádolta meg az egyik polgármesterjelöltünket, László Imrét. Szinte nincs olyan a polgármesterjelölti csapatban, akit ne próbáltak volna meg lejáratni hazugságokkal. Szóval ebben a kampányban, amit hányingerkampánnyá tett a Fidesz, bármi megtörténhet még. Mindenre fel kell készülnünk és mindenkit meg kell védenünk, akit alaptalanul megvádolnak.

hvg.hu: Ha kiáll és mond valamit egy főpolgármester, kétmillió embert képvisel. De akármilyen hangos, nem béna kacsa az a főpolgármester, aki mögött adott esetben nincs közgyűlési többség?

K. G.: Ezt nem kellene kipróbálnunk, arra kérek mindenkit, ne csak engem, hanem a kerületi ellenzéki polgármestereket is támogassa. Látom én is a fideszes kerületi polgármesterjelöltek kampányát, látszólag próbálnak kibújni a Fidesz alól, ha csak annyival is, hogy elrejtik a Fidesz-logót a plakátjukon. Megértem, ha szégyellik. De lássunk tisztán – ők is ennek az elnyomó rezsimnek a kiszolgálói, őket is le kell váltanunk. Én úgy készülök, hogy baloldali többségű testületet irányítok majd október 13-a után, és erre minden esélyünk megvan, még az olyan nehezen nyerhető kerületekben is, mint a XVII.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Azt mondják, Demszky Gábor egyik legsikeresebb korszaka az a négy év volt, amíg 1998 és 2002 között Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Lehet hasonlóra számítani, ha ön lenne most a főpolgármester, vagy Orbán most büntetné Budapestet?

K. G.: Ha megnézzük Budapest elmúlt kilenc évét, azt látjuk, a főváros semmit nem profitált abból, hogy fideszes főpolgármestere van. Sőt, inkább a Fidesz profitált abból, hogy fideszes főpolgármestere van, a budapestiek pedig veszítettek. Tarlós még annyit sem tett meg, hogy kinyitotta a száját és tiltakozott, amikor elvették a kórházakat, az iskolákat, a HÉV-vonalakat, a Városligetet, hosszan sorolhatnám.

hvg.hu: De ha kinyitotta volna, szóba állnak vele a miniszterelnöki dolgozószobában?

K. G.: Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem áll szóba a főpolgármesterrel, legyen az bármelyik pártnak is a tagja. Nem is fogja megtenni.

hvg.hu: Optimista.

K. G.: Realista. A már idézett 1998 és 2002 között a Fidesz Budapest-ellenes politikát folytatott, meg is lett az eredménye, a következő országgyűlési választást elveszítették. Nem lehet kihúzni a gyufát a budapestieknél, nem lehet büntetni a nemzet fővárosát.

Sok rosszat el tudok mondani a Fideszről, de az biztos, hogy egy racionális alakulat, nem fogják még egyszer ugyanazt a hibát elkövetni.

hvg.hu: Unicummal vagy pezsgővel koccint október 13-án?

K. G.: Egyiket sem szeretem. Polgármester fröccsöt iszom majd.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Nem ismerem.

K. G.: Hat deci bor, négy deci szóda.

hvg.hu: Soha nem hallottam róla.

K. G.: Pedig van ilyen. Én is meglepődtem ezen. Az én ilyen jellegű képességeimet meghaladja, de a választások estéjén iszom majd egyet. Na, nem egy húzásra.

hvg.hu: Főpolgármester fröccs nincs?

K. G.: Nem tudok róla, de majd keverünk valamit.

hvg.hu: Nem nyomasztja, hogy azon az oldalon, ahol most áll, mindig várnak egy messiást? Betöltötte már ezt a szerepet Bajnai Gordon, Botka László, most pedig Karácsony Gergely.

K. G.: Érzékelek valami ilyesmit.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Ezeknek a baloldali messiásoknak nem jutott más szerep, mint a csúfos bukás.

K. G.: Ez az egyik oka, amiért én nem szeretnék, és nem is vagyok sem baloldali, sem másmilyen messiás. Nem akarok ennek megfelelni.

Az ellenzéknek ugyanis nem messiásra van szüksége, hanem helyes politikára. Már elindultunk azon a helyes úton, ami kigyógyulás az általam tünetnek tartott messiásvárásból.

hvg.hu: Hogyan gyógyulnak?

K. G.: Például képesek voltunk együttműködni, összefogni, nemcsak Budapesten, hanem az ország számos pontján. Nem azt mondom, hogy ha van összefogás, van győzelem, de azt mondom, hogy ha nincs összefogás, biztos nincs győzelem. Ráadásul nem véletlenül ragaszkodtam az előválasztáshoz. Ennek a messiásvárásnak akartam az elejét venni.

Nem hiszek ugyanis azokban a vezetőkben, akik a saját magukba, nem pedig a közösségükbe vetett hitbe építkeznek.

hvg.hu: De megtalálható önben az előbbi? Hisz magában?

K. G.: Persze, de nem ez a fontos. Higgyen bennem az a közösség is, amelyiket képviselem. Azok, akik a saját magukba vetett hitből építkeznek, nem erősek, csak erőszakosak. Minden ócska zsarnok ezt csinálja: oszd meg és uralkodj. Ezt csinálja Orbán, ezt csinálja Putyin és ezt csinálja Trump is. A kedvenc képem erről az ENSZ mostani klímacsúcsán készült, amikor a kép előterében az amerikai elnök, mögötte a döbbent klímaaktivista, Greta Thunberg.

Azon a képen csak egy erős vezető van.

hvg.hu: Melyikük?

K. G.: Számonra egyértelmű, hogy nem az erőszakos, és az amerikai demokráciára fittyet hányó Donald Trump, hanem az a tizenhat éves lány, akinek a hívására milliók mennek ki az utcára.

hvg.hu: Feltételezem, Trump hívására is milliók mennének utcára.

K. G.: Mégis Thunberg az erős vezető, mert erős a hite, a szenvedélye, az elvei és van mögötte egy erős közösség.

hvg.hu: Mennyire van létjogosultsága a Puzsér Róbert követelte ellenzékváltásnak?

K. G.: Az ellenzék már leváltotta önmagát, amihez Puzsérnak semmi köze nem volt, és nem is lesz. Az ellenzék leváltotta magát azzal, hogy más stratégiát folytatunk, mint 2014-ben és 2018-ban. Sajnálom, hogy Robi átment a másik térfélre, miután nem vett részt az előválasztáson, és azt mondta, nem Tarlóst, hanem engem kell leváltani. Ezt az ellenzéket támogatni kellene, nem támadni.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: A beszélgetés végén vissza kell kanyarodnom a kiindulópontra, a lehallgatásra. Lesz még október 13-ig elnökségi ülése a Párbeszédnek?

K. G.: Kampányidőszakban nem szoktunk üléseket tartani, mert más dolgunk van. De volt elnökségi ülés azóta és mintha óvatosabban fogalmaztunk volna. Nincs ez jól, még ha tudjuk is:

a Fidesz bármikor tud valamit hamisítani és hazudni.

Szóba került az is, mennyi szavazat kell a győzelméhez: