Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete valami megváltozott.","shortLead":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete...","id":"20191003_Baranyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b758548-86e8-4eb0-82fb-a9218ad5ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Baranyi","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Facebookon terjedő kamuposzttal próbálják lejáratni Baranyi Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fás területen értek földet, hét katonát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Egy fás területen értek földet, hét katonát kórházba kellett szállítani.","id":"20191003_Elfujta_a_szel_az_amerikai_ejtoernyosoket_egy_hadgyakorlaton_22en_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be028f3-9c0b-42b6-99cf-3e0c14b543c1","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Elfujta_a_szel_az_amerikai_ejtoernyosoket_egy_hadgyakorlaton_22en_megserultek","timestamp":"2019. október. 03. 18:21","title":"Elfújta a szél az amerikai ejtőernyősöket egy hadgyakorlaton, 22-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek a pillanatok inspiráltak két amerikai férfit Salt Lake Cityben, hogy a kanapéjukból utazóalkalmatosságot eszkábáljanak.","shortLead":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek...","id":"20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64690b95-1c3f-4e42-b99e-a02b3cab1f2b","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 14:17","title":"Kanapén hajtott a McDonald’sba két amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f196ee-73a8-4afd-98cd-6d250ac72bb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majd kiderül, reklámnak mennyire hatékony, de filmes munkának már most remek ez a videó.","shortLead":"Majd kiderül, reklámnak mennyire hatékony, de filmes munkának már most remek ez a videó.","id":"20191003_Egy_szakadt_kisbusznak_meg_nem_csinaltak_jobb_reklamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f196ee-73a8-4afd-98cd-6d250ac72bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5e727-0e39-43f0-94ca-c7c50d41dec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Egy_szakadt_kisbusznak_meg_nem_csinaltak_jobb_reklamot","timestamp":"2019. október. 03. 13:37","title":"Szakadt kisbusznak még nem csináltak ennél jobb hirdetést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.","shortLead":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek...","id":"20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3f804-10ba-4d47-908c-6a49ffe23767","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 15:55","title":"Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","shortLead":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","id":"20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255e3887-7a71-40b1-879d-d6ef5d9b4e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","timestamp":"2019. október. 02. 15:59","title":"Már csak október végéig lehet fizetni a régi 500 forintossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]