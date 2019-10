Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Példátlant húzott a Fidesz Pesterzsébeten – írtuk július elején, amikor kiderült, hogy a helyi Fidesz saját polgármester-jelölt indítása helyett a kerületet 21 éve irányító Szabados Ákos mögé állt be. Bár a politikus 2015 óta független, előtte 17 évig az MSZP tagja volt, egykori pártjával pedig olyannyira jóban maradt, hogy a nyár eleji ellenzéki egyeztetések idején a kerületben jelölési jogot kapó MSZP az újraindítására tett javaslatot, majd a DK-val, a Párbeszéddel és a Momentummal tartott áprilisi sajtótájékoztatójukon be is jelentették, mint az ellenzék XX. kerületi polgármester-jelöltjét.

Aztán miután Szabados Ákos elismerte, hogy tárgyal a kormánypártokkal is, az MSZP bekeményített, és közölte, hogy semmiképp nem áll olyan jelölt mögé, aki mögött ott a Fidesz is, majd egy héten belül kerítettek egy „beugrót” is: az Erzsébeten élő, de a közéletben abszolút újoncnak számító, párton kívüli Balog Róbertet.

A polgármester húzása rövid időn belül megszámlálhatatlan törésvonal mentén osztotta meg a pesterzsébeteiket, ezeket alig egy héttel a választás előtt a politikus Facebook-oldalára érkező kommentek alapján lehet talán a legjobban szemléltetni:

Szégyellje magát! Szélkakas úr! Most jövedelmezőbb a Fidesz?? Már kitüntetés is van. Bravó!

– írta például Szabados egyik baloldali érzelmű egykori támogatója, utalva a politikus augusztus 20-án kapott állami elismerésére is (a polgármestert Pesterzsébet fejlesztése és kulturális életének élénkítése érdekében végzett munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki – a szerk.), de rajta kívül is többen célozgattak rá, hogy a Fidesz a kitüntetéssel hálálta meg az „átállást”.

© facebook/Szabados Ákos

A volt MSZP-s politikus kormánypárti támogatása láthatóan másoknak is sok volt:

Szégyellem, hogy Önre szavaztam. Az idén biztos nem teszem. Bármennyire tiszteltem Önt, nem tudtam, hogy ilyen hajlékony a gerince és beáll a fidesznyikek csordájába. Ön nem demokrata, hanem megélhetési politikus és nagyon szégyellhetné magát!

– írta csalódottan egyikük, de ezzel sem mindenki ért egyet:

"A szabados, az Szabados" Én adok neki egy esélyt, mert azért mégis csak lett gyógyfürdő újra, van jégcsarnok, stb. Képzeld csak el, milyen fejlesztésekre kaphatunk lehetőséget, ha majd kormánypárti városvezető és képviselőtestülete lesz a kerületnek – fejtegeti például a hozzászólók egyike, a folytatásban látleletet adva egyúttal az országos közállapotokról is:

mert hülye lenne a Fidesz több forrást ide adni, ha baloldali a vezetés.

Bár a Fidesztől nyár elején óriási taktikai bravúrnak tűnt, hogy a két évtizedes kudarcsorozatból tanulva saját, rendre lebőgő jelöltek helyett inkább elhappolták az ellenzék elől azt, akinek esélye van a győzelemre, azért a kormánypártok hívei közül sem mindenki örül a helyzetnek, és érezhetően többek számára morális problémát okoz, hogy egy „importszocira” szavazzanak:

Nekünk Erzsébet az első? – célozgatott például a Fidesz „szabadosított” szlogenjére ("Nekem Pesterzsébet az első!") egy feldúlt helyi fideszes, aki szerint

akkor nem Szabados mögé kellett volna beállni, hanem indítani kellett volna egy normális fideszest.

„Én biztos nem szavazok rá! Nagyon nagy hiba volt beállni mögé. A komcsik ezek után nem szavaznak rá, az értelmes Fidesz szavazó meg amúgy sem… -1 szavazat :( ” – helyeselt egy másik kormánypárti szimpatizáns is - a nagy kérdés már csak az, hogy ők csalódottságukban akkor az ellenzék támogatta Balog Róbertre voksolnak-e majd, vagy egyszerűen nem mennek el szavazni október 13-án.

© hvg.hu

A pikáns politikai felállás és a választói lélektan bonyolultsága miatt mindenesetre kevés olyan kerülete van Budapestnek, ahol ennyire megjósolhatatlan lenne az eredmény – annak ellenére is, hogy sok más városrésszel szemben itt maximálisan letisztult a kép: nincsenek bezavaró ön- és kamujelöltek, egy kormánypárti támogatású független áll szemben egy ellenzék támogatta függetlennel.

A lakosságot láthatóan megosztó dilemma ellenére Szabados Ákos maximálisan pozitív és bizakodó, és reméli, hogy a választók nem a mögötte álló pártot, hanem 21 éves teljesítményét nézik majd.

„Én nem gondolom, hogy csalódást okoztam volna: semmiben nem gondolkodom másként, mint korábban, és a magam lelkiismerete szerint úgy érzem, helyesen döntöttem, amikor a lehető legszélesebb körű összefogásra tettem kísérletet”

– magyarázta a hvg.hu-nak a polgármester, aki a mindennapokban, a kampány során állítása szerint nem találkozott a közösségi oldalon tapasztalt kritikával.

Szabados Ákos szerint szomorú, hogy a mai, végletesen polarizált politikai közhangulatban a legtöbben csak feketén vagy fehéren tudják látni, és fideszesként vagy baloldaliként elkönyvelni a szereplőket. Sajnálja, ha valakik nem értették meg döntésének eredeti okát – hogy egy önkormányzati vezető ne csak a nagypolitikának akarjon megfelelni, hanem a helyi érdekeket szem előtt tartva keresse a lehető legszélesebb támogatást.

A polgármester szerint a kistelepüléseken nem számít különösnek, ha annak vezetője összefog mindazokkal, akik lakóhelyük fejlődése érdekében készek az együtt gondolkodásra. Szomorúnak tartja, hogy itt vannak, akik ezt másként látják.

A Lovagkeresztről azt gondolja, a félreértésekre okot adó időzítés ellenére sem azért kapta, mert elfogadta a Fidesz támogatását, hanem szerinte azért, mert az elmúlt huszonegy évben Pesterzsébetért dolgozott. A kitüntetés szerinte a "közösen végzett munka és az együtt elért eredmények dicsérete".

A Fidesz a támogatásért cserébe állítása szerint nem kért tőle olyat, ami ne lenne számára vállalható, a párttal pedig már korábban számos ügyben megtalálta azt az értékközösséget, amely alapján képesek közösen dolgozni a kerületért:

"Miért nem lehet úgy általában a közéletben is ezt a közös halmazt keresni ahelyett, ami elválasztja egymástól az egyes táborokat? Ha ez működne, nem kellene négy- vagy ötévente mindent újrakezdeni attól függően, hogy a választást melyik oldal nyerte meg.”

Szabados Ákosnak korábban azt is többször felrótták, amikor a helyi vagy a fővárosi közgyűlésben a Fidesszel szavazott – de állítása szerint ez is mindig ügyek, és az általa „helyesnek vélt realitások” mentén történt, és ha újra bizalmat kap a választóktól, a jövőben is így lesz.

© Facebook/Pesterzsébeti Fidesz

Ilyen értékközösségnek tartja Szabados Ákos, hogy 2004-ben, amikor saját pártja nemet mondott a határon túli magyarok kedvezményes honosítására, ő inkább a Fidesszel értett egyet, és ilyen volt a tandíj, illetve vizitdíj – általa szintén ellenzett - 2008-as bevezetése is.

A pesterzsébeti Fidesz júliusi beszámolójában ugyanakkor számos helyi ügy melletti például azt is a megállapodásuk részeként tüntette fel, hogy „a főváros és Pesterzsébet együttműködése érdekében Szabados Ákos is támogatásáról biztosítja Tarlós István főpolgármestert”, vagy, hogy mindketten fontosnak tartják a keresztény nemzeti kultúra megőrzését, és egyetértenek, hogy „ezért is szükséges a déli határkerítés fenntartása, valamint az illegális bevándorlás megállítása.”

Szabados Ákos a saját plakátjain egyébként a Fideszre való bármilyen utalás nélkül, Pesterzsébet független polgármestereként reklámozza magát – ezeket állítása szerint nem is a kormánypártok pénzéből, hanem családja és támogatói köre segítségével gyártatta és helyeztette ki.

A Fidesz képviselő-jelöltjeivel viszont kétféle formában találkozhatnak az utcákon a választók: a párt saját standjain és hirdetésein narancssárga kiemeléssel és Fidesz-logóval, a körzetükben elszórt plakátokon viszont már a párttól eltávolítva, amint szolid kék háttér előtt kezet fognak „Pesterzsébet független polgármesterével”.

A minden háztartásba eljutó önkormányzati lapban szintén nem domborítják ki a kerületvezető mögött álló támogatást: még az októberi lapszámban közölt képviselő-testületi tablón is csak a nevek és a tisztségek olvashatók a szereplők alatt, de hogy ki milyen pártot képviselt, vagy melyiknek a színeiben indul idén újra, az nem. Több más kerület egyértelműen propagandacélokat szolgáló lapjával szemben ebbe az újságba a választásokról is csak a szükséges technikai információk kerültek bele, és a polgármester is viszonylag visszafogottan, egy-két átadási, avatási hírrel szerepel benne.

© Facebook/Balog Róbert

Az ellenzék jelöltje, Balog Róbert viszont sehogy, őt legfeljebb a plakátokról és szórólapokról ismerhetik a helyiek – vagy: ha jókor voltak jó helyen, összefuthattak vele valamelyik utcasarkon személyesen. A meccs második félidejében, csereként beállt jelölt ugyanis gyalog járja a kerületet. Legutóbb, csütörtökön például két órán keresztül a városközpontban szólítgatta le a járókelőket: akin látta, hogy siet, ahhoz csak odalépett és bemutatkozott, aki jobban ráért, azzal hosszabban is szóba elegyedett. A gesztust a legtöbben láthatóan pozitívan fogadták: a legnegatívabb reakció, amit láttunk, a közöny volt, de jóval többen voltak, akik megszorították a kezét, meglapogatták a vállát és megígérték, hogy rá fognak szavazni. Volt, hogy távolabbról, egy pirosnál álló autó letekert ablakából kiáltották oda neki, mikor felismerték, hogy szurkolnak neki, egy idős néni pedig hosszan és részletesen ecsetelte neki, hogy mennyire örül a felbukkanásának, mert állítása szerint óriásit csalódott a jelenlegi polgármesterben.

Ha ezt a Topánka és Ady Endre út kereszteződésében két óra alatt spontán vett mintát reprezentatívnak lehetne tekinteni, Szabados Ákos nem lenne könnyű helyzetben, saját támogatóinak arányát azonban maga Balog Róbert sem tudja megbecsülni. A futballhasonlatnál maradva a hvg.hu-nak úgy összegezte az esélyeit, hogy

a 89. percben beállva is lehet gólt rúgni.

A politikával korábban nem foglalkozó, a Főtáv kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatójaként dolgozó jelölt állítása szerint inkább előnynek tartja, amit a legtöbben behozhatatlan hátrányként szoktak vele kapcsolatban említeni, vagyis, hogy szinte teljesen ismeretlenül indul a 21 éve regnáló polgármesterrel szemben. A „tiszta lap” szerinte nagy kincs, a helyiek közül tapasztalata szerint sokan pont azért ígérik, hogy rá szavaznak majd, mert (még) bíznak benne: nem tapadnak a nevéhez évtizedek óta megoldatlan gondok, beváltatlan ígéretek, rossz döntések.

© hvg.hu

Az élhető, zöld, biztonságos, egészséges és becsületes Pesterzsébetet hirdetető Balog Róbert programjában van valami a politikától távol állók naivitásából is: Balog a jelenlegi polgármester egyik legnagyobb hibájának ugyanis a túlzott simulékonyságát tartja, hogy a fővárosi források megszerzéséért folytatott harcokban nem állt ki határozottabban a kerületért. Ő maga viszont, ha nyer, ígérete szerint a nem helyi hatáskörbe tartozó ügyekben – a közbiztonság, az egészségügy és az iskolák fejlesztésének előmozdítása érdekében - sem hagyja majd lerázni magát: szerinte, ha kitartóan jár ezekben a kormány és a megfelelő illetékes nyakára, akkor előbb-utóbb beadják a derekukat, az egész szerinte nagy részben agilitás kérdése.

Hangsúlyos ígérete az is, hogy a városrész lakóit bevonná a döntéshozásba: a negyedéves közmeghallgatások helyett szerinte napi, élő kapcsolat kell a helyiekkel, mondják el, szavazzák meg az erzsébetiek, hogy mi a legnagyobb gond szerintük a kerületben, és ezt a sorrendet betartva igyekeznek majd a teendőkhöz csoportosítani a forrásokat.

Szeptember elején, a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján Balog ezekben nyilvános vitára is kihívta a regnáló polgármestert. Miután semmilyen fórumon nem találtuk nyomát, hogy Szabados Ákos igent vagy nemet mondott-e erre, megkérdeztük magát a politikust, aki meglepetésre azt mondta: semmilyen meghívót nem kapott egy ilyen eseményre. Igaz, szerinte nem is lenne értelme: a vitát az ellenzék jelöltjének szerinte először azokkal kellene lefolytatnia, akik júniusig őt támogatták, mert addig velük egyetértésben dolgozott eddig azon, amit a kampányban most rossznak vagy kevésnek tartanak.