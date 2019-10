Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is...","id":"20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210e0a5-42d0-4eca-8c61-660575f8731d","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","timestamp":"2019. október. 06. 20:45","title":"Fagy, napsütés, eső – lesz minden a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","shortLead":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","id":"20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9523d57-a72d-441a-a741-49ad76f176ec","keywords":null,"link":"/sport/20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","timestamp":"2019. október. 07. 21:32","title":"Akrobatikus rock'n'roll: magyar csapatok szereztek világbajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","shortLead":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","id":"20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78809158-2841-42ad-8e5e-462bd1d33ef9","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Samuel L. Jackson beolvasott Scorsesének a Marvel-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret neveztek el, szobrot, emléktáblát állítottak - közölte a Göncz Árpád Alapítvány, a megemlékezések kezdeményezője.","shortLead":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret...","id":"20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9cc0c8-4ae2-4049-87cc-5f5ad3866811","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","timestamp":"2019. október. 06. 14:58","title":"Nemcsak a vértanúkról emlékeznek meg a mai napon, de Göncz Árpádról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza.","shortLead":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet...","id":"20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2993c0-645f-460f-9ff0-d19518a671b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","timestamp":"2019. október. 07. 10:49","title":"Tarlós kimondta: jövőre légkondis lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","shortLead":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","id":"20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94507a7e-ef3c-4142-bf30-2cbfcf28ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","timestamp":"2019. október. 08. 06:41","title":"43 éves ez a Simson, mégis szinte vadonatúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9029d2f6-f2d4-471e-bd93-cf7e6cc5e91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki csinálná utána?","shortLead":"Ki csinálná utána?","id":"20191008_Egy_komoly_motorsport_fotos_kemenyen_dolgozik__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9029d2f6-f2d4-471e-bd93-cf7e6cc5e91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680fcdf7-7a54-4c70-91a1-41eaf676bfc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Egy_komoly_motorsport_fotos_kemenyen_dolgozik__video","timestamp":"2019. október. 08. 12:28","title":"Ez a motorsport fotós legalább olyan őrült, mint a versenyzők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól sikerültek. Annyira, hogy az iPhone 11 Pro Max a világ jelenlegi legjobb okostelefonja címet is megszerezte.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0b322-1721-463e-b925-d1e3106faa70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. október. 07. 11:03","title":"Új királya van a telefonoknak: a fogyasztóvédők szerint az új iPhone minden másnál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]