Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorrendben már a harmadik olyan pénzügyi negyedévet zárja a Samsung, ahol 50 százalék feletti profitcsökkenést kell elkönyvelnie.","shortLead":"Sorrendben már a harmadik olyan pénzügyi negyedévet zárja a Samsung, ahol 50 százalék feletti profitcsökkenést kell...","id":"20191008_samsung_penzugyi_jelentes_2019q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d977e7-9fdb-4d88-920e-78787aa08614","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_samsung_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 08. 09:54","title":"Rengeteg pénzt veszített a Samsung egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","shortLead":"A Mattel komolyan veszi a női szerepmodellek témát, 2019-ben Barbie ugyanis újabb karrierállomáshoz érkezett.","id":"20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f66a39-c3ad-4ea8-bb04-2bc7af3e62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b851c2-0895-4140-887b-c6129a8dbb42","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barbie_birokent_folytatja_a_karrierjet_Barbie_baba","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Bíróként debütáló Barbie-babák ösztönöznék a kislányokat mások jogainak védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosai tanácsára el kellett halasztani a New York-i koncertjét. Az énekesnő az Instagramon magyarázta el a rajongóinak, hogy mennyire sajnálja.","shortLead":"Az orvosai tanácsára el kellett halasztani a New York-i koncertjét. Az énekesnő az Instagramon magyarázta el...","id":"20191008_Madonna_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdce5a-4259-437d-a4ef-c2db8e41d640","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Madonna_megserult","timestamp":"2019. október. 08. 12:09","title":"Madonna megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"Külföldön vállalkozni magyarként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","shortLead":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","id":"20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf096378-2d84-4ab7-bbfd-34a2dfc2d186","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","timestamp":"2019. október. 08. 18:01","title":"Krasznahorkai regénye egyre közelebb az egyik legrangosabb amerikai elismeréshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják Bús Balázs fideszes polgármester újraválasztási kampányát, írja a 24.hu.","shortLead":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják...","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak azok az óbudai civilek, akik most Bús Balázst támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot, aki a magyar sajtó kérdései helyett inkább egy videomonológban magyarázkodott. A nyilatkozat azonban, ahelyett hogy megválaszolta volna a kérdéseinket, újabbakat vetett fel.","shortLead":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai...","id":"20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ab736-498e-4675-b0fc-cae31ec84eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","timestamp":"2019. október. 08. 06:30","title":"Borkai Zsolt bujkál, magyarázkodása pedig döccen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]