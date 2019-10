Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd aktivistára emlékeztető bábu felakasztása miatt az olasz hatóságok nyomozást indítottak.","shortLead":"A svéd aktivistára emlékeztető bábu felakasztása miatt az olasz hatóságok nyomozást indítottak.","id":"20191008_greta_thunberg_babu_akasztas_roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701f4127-ff4a-4423-b34c-0799165813e8","keywords":null,"link":"/elet/20191008_greta_thunberg_babu_akasztas_roma","timestamp":"2019. október. 08. 18:40","title":"Greta Thunberget ábrázoló bábut akasztottak fel Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef17bb03-75f9-4ec7-924f-3bd43c4972b2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A menzán van csirkepaprikás, a CEU élete viszont örökre megváltozott: 300 hallgatójuk idén már Bécsben kezdi a tanévet. A tanárok és a könyvtári könyvek számára egy évig az ingázás veszi át a főszerepet, jövőre viszont már nemcsak a hallgatók, hanem ők is Ausztriában folytatják. Az egyetem rektora szerint, ami velük történt nem esetleges, hanem egy egypártrendszer megszilárdulásához vezető lépés, de nem adják fel és a Nádor utca sem marad üres. ","shortLead":"A menzán van csirkepaprikás, a CEU élete viszont örökre megváltozott: 300 hallgatójuk idén már Bécsben kezdi a tanévet...","id":"20191007_CEU_koltozes_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef17bb03-75f9-4ec7-924f-3bd43c4972b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed296ead-7d9e-4135-9b65-3e974baf17d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_CEU_koltozes_becs","timestamp":"2019. október. 07. 20:00","title":"Kétszázmillió euróba kerül, hogy Bécsbe száműzték a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont szó sem esett.","shortLead":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont...","id":"20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413c635-fb39-4645-a3eb-2b29ed85d161","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 08. 11:17","title":"A fideszes polgármesterrel volt tele, elmeszelték a józsefvárosi önkormányzati lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs konzolját. A japánok most végre ezt is megosztották, az időpont 2020 vége.","shortLead":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs...","id":"20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ba7ade-d350-483c-b935-e00149d5493f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","timestamp":"2019. október. 08. 15:03","title":"Bemondta a Sony, mikor jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","shortLead":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","id":"20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4251ba-d68e-4337-a396-ffa9e1d5e5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","timestamp":"2019. október. 08. 18:23","title":"Megjött az Instagram sötét módja, Androidon és iOS-en is megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Donald Trumpnak egy nappal a bejelentése után leeshetett, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest","shortLead":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd...","id":"20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195d605-5d3a-4ad5-b427-2ee4b8a7d8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:55","title":"Trump tálcán kínálta fel a kurdokat Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Project Gem még tesztelés alatt áll, de már nem valószínű, hogy sokat változtatnának rajta.","shortLead":"A Project Gem még tesztelés alatt áll, de már nem valószínű, hogy sokat változtatnának rajta.","id":"20191009_andy_rubin_essential_project_gem_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0fa847-eeaf-4321-be1c-64d6e1605296","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_andy_rubin_essential_project_gem_okostelefon","timestamp":"2019. október. 09. 08:33","title":"Nagyon furcsa mobillal állt elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják \"néhányszor\".","shortLead":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják...","id":"20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15229f2a-a367-417b-a07d-1c7c30184c23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","timestamp":"2019. október. 07. 12:03","title":"Hogy bírja a a Samsung telefonja, ha 120 000 alkalommal kinyitják? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]