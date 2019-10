Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","shortLead":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","id":"20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee511d-b71e-4c0d-9eee-c5ad7a6b3ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","timestamp":"2019. október. 09. 12:19","title":"Bloomberg: A török hadsereg megindult Északnyugat-Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hárman kapták az elismerést.","shortLead":"Hárman kapták az elismerést.","id":"20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993534e9-0490-455f-9bdb-4ca0c4fec700","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 09. 12:10","title":"A lítiumion-akkumulátorokért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál étkeztetési feladataira írtak ki. A cég vezetője és egyben tulajdonosa az a Szabó Ervin, akiről az Index azt állítja, hogy ő tűnt fel a keddi videóban.","shortLead":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet...","id":"20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1723470-1ff7-4c7a-8acf-5be7d67c7294","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","timestamp":"2019. október. 08. 16:22","title":"Újabb kérdéseket vet fel egy Borkai-féle szexvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos a Fideszben látta meg a kiutat.","shortLead":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos...","id":"20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3f0ae-67c1-4087-bd1b-2c4c8d51e997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","timestamp":"2019. október. 08. 13:34","title":"A győri MSZP a Jobbik pálfordulásáról: Úgy tűnik, Borkai fiúkat is vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban is a győri polgármester társaságában, két MTI-s felvételen is felbukkant 2014-ben. Mindeközben a péri repülőtér webkamerája pont tavaly pünkösdkor nem tudott felvételt készíteni, amikorra a kiruccanást teszi a kínos felvételeket nyilvánosságra hozó blog szerzője.","shortLead":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban...","id":"20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46babc39-993a-4455-b9db-c1670a34c61a","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","timestamp":"2019. október. 08. 16:51","title":"Megtalálhatták a kisrepülőt, ami Borkai ügyvéd barátjához köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős szerkesztője elárulja, hogy milyen szempontok alapján jön létre a lista, és kiknek segíthet elsősorban. Gergely Mártonnal beszélgetnek 360 másodpercben.","shortLead":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős...","id":"20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5ad4-4330-4c92-8cf0-29c88313b4a6","keywords":null,"link":"/360/20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Így állt össze az idei középiskolai rangsor, ezért előzte vissza a Fazekas a Radnótit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","shortLead":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","id":"20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0676e-b106-438d-999c-423ad3e62d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. október. 08. 17:29","title":"Két nőt és két gyereket ütött el egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]