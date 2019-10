Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","shortLead":"A települések közel 29 százalékán nem is érdemes megvárni az estét az eredményhirdetéssel.","id":"20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82815212-19d4-4225-9ba3-42c2f3deec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6927e8b-0e16-4a6e-94b7-7851ef96a778","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_913_telepulesen_mar_el_is_dolt_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 11:25","title":"913 településen már el is dőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191013_apple_iphone_11_pro_max_consumer_reports_2000_eves_papirusztekercs_megfejtese_instagram_following_ful_eltunt_chrome_https_linkek_kh_multibank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895ec92-da2d-4bfd-ae06-556c719a6c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_apple_iphone_11_pro_max_consumer_reports_2000_eves_papirusztekercs_megfejtese_instagram_following_ful_eltunt_chrome_https_linkek_kh_multibank","timestamp":"2019. október. 13. 12:03","title":"Ez történt: kikapcsolták az Instagram-funkciót, mellyel láthattuk, ki mit lájkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott a klímaváltozás ellen.\r

","shortLead":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott...","id":"20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ba222-be07-49ab-a423-7eb81aa3b3bd","keywords":null,"link":"/elet/20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","timestamp":"2019. október. 12. 09:05","title":"Őrizetbe vették Jane Fondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","shortLead":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","id":"20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c50b6-a744-4ce7-8f01-bffb754de2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. október. 11. 15:33","title":"8 milliárd dolláros büntetést kapott a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","shortLead":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","id":"20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7afb8c3-b085-401a-a250-0cef0775b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 12:57","title":"150 szavazatot levonnak mindenkitől Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]