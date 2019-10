Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","shortLead":"Ismét az illegális gyorsulási versenyek miatt tartottak nagyszabású akciót.","id":"20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f831d793-5a57-481e-ba5a-685073afadcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03ff0-a555-44ee-9536-f9cc510f5246","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_372_autot_a_rendorok_penteken","timestamp":"2019. október. 12. 18:37","title":"372 autót motoztak végig a rendőrök egy péntek éjjeli nagy razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen momentumait Tarlós-programjától a szuperpap szerepéig. A választás izgalmai közepette egy rövid válogatással kedveskedünk azoknak, akik lemaradtak az önálló epizódokról. ","shortLead":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen...","id":"20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601796b2-ac4d-4f42-b1c2-2a0a7f283747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. október. 13. 13:00","title":"A 3 és feles metró - Duma Aktuál best of önkormányzati kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","shortLead":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","id":"20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c172-e72d-469a-a00c-e18f1fd47294","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","timestamp":"2019. október. 12. 14:18","title":"Két nappal a választások előtt átadtak egy csúszdaparkot, a szülők szerint balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","shortLead":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","id":"20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfdf5b0-1a03-4f8e-83ae-47acc9de26df","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","timestamp":"2019. október. 13. 11:58","title":"Puzsér Róbert: Pokolba a számítással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra Muppet Show figurákkal – a Katona József Színház bemutatta A királyi úton című darabot.","shortLead":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra...","id":"20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b6f60-a5ae-44f4-9f9a-527aece1c10d","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","timestamp":"2019. október. 12. 20:00","title":"És Donald Trump tényleg betáncolt a Katona József Színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol leépítésekkel. Pedig Orbán környezetében eredetileg a pazarlás megszüntetésével indokolták a rendszerváltás óta példátlan információs hatalomkoncentrációt.","shortLead":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol...","id":"201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0cb98a-45f4-4d18-9fb3-fea0390546ad","keywords":null,"link":"/360/201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","timestamp":"2019. október. 12. 08:45","title":"Tízmilliárdos adósságban úszik a fideszes médiabirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68020c80-f01a-4891-aaad-71b918f28d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője a győri helyzetről is nyilatkozott lapunknak, mint mondta, megdöbbenti a magas részvétel.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője a győri helyzetről is nyilatkozott lapunknak, mint mondta, megdöbbenti a magas részvétel.","id":"20191013_tordai_bence_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68020c80-f01a-4891-aaad-71b918f28d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424446ef-028f-4e43-84a0-272a1566034a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_tordai_bence_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 18:59","title":"Tordai: Ez nagyon durva kampány volt, féltettem Gergőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]