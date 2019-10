Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunágotán 49 jelölt közül választhatnak.","shortLead":"Kunágotán 49 jelölt közül választhatnak.","id":"20191013_Ajandekot_lehetne_csomagolni_az_orszag_legnagyobb_szavazolapjaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28493c59-a3bf-4c6a-9a89-6f9d3e871605","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ajandekot_lehetne_csomagolni_az_orszag_legnagyobb_szavazolapjaba","timestamp":"2019. október. 13. 11:01","title":"Ajándékot lehetne csomagolni az ország legnagyobb szavazólapjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"800 szavazattal győzte le a jobbikos Mirkóczki Ádám Egerben Habis László fideszes polgármestert. ","shortLead":"800 szavazattal győzte le a jobbikos Mirkóczki Ádám Egerben Habis László fideszes polgármestert. ","id":"20191014_Mirkoczki_Adam_nyert_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0938db-ca5e-4458-9efd-90f5bacf7c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Mirkoczki_Adam_nyert_Egerben","timestamp":"2019. október. 14. 00:26","title":"Mirkóczki Ádám nyert Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","shortLead":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","id":"20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b17ee-7133-40d2-bbad-4e27b76ae52d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","timestamp":"2019. október. 13. 12:06","title":"„Minősíthetetlen hangnem” az egyik debreceni szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati képviselőire. A tét nagy: vajon meg tudja-e tartani előnyét a Fidesz a nagyvárosokban, és legfőképpen Budapesten, ahol az utolsó mérések szerint fej-fej mellett áll Tarlós István és Karácsony Gergely. Kövesse velünk az önkormányzati választásokat percről percre. ","shortLead":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e82bb-142b-4875-ac28-eb5ebe040209","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 07:00","title":"Mozgósítás, csalásgyanús esetek, magas részvétel, Borkai - ez történt az önkormányzati választás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","shortLead":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ee106-6091-4df2-84da-abc025f1416c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","timestamp":"2019. október. 13. 13:59","title":"Hódmezővásárhelyen szavaztak a legtöbben, Budapest is az országos átlag felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]